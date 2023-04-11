和醫師交朋友 把關全方位健康

好友相見，互通款曲。

老張：「我已經換了好幾個岳母了！」

老王：「好厲害！好佩服！」

老張：「是我岳父厲害！」

老王：「我已經換過幾個醫師了！」

老張：「好厲害！到底得了什麼重症！」

老王：「醫師老是說我沒病，但明明就是很不舒服！」

對老婆不滿意，一直換老婆，也要考慮自己是否有毛病，是否喜新厭舊，是否換老婆像換玩具一樣。

同樣的，對醫師不滿意，一直換醫師，除了醫師功夫不好沒幫你診斷出來以外，也要考慮病人本身對醫師不信賴，或根本是心理上的問題。

換老婆通常不會影響生命，只是通常財產會損失而已。但常換醫師，沒有一個交情好信得過的醫師為你做全方位的照顧，可能就會出亂子了。沒有信得過的醫師，就好比車子沒有固定的保養廠及熟識的保養人員，有一天在高速公路拋錨了，可能就會被拖到一個非正規的保養廠。花錢事小，到底診斷對不對，會不會影響行車安全才重要。

目前醫療體制，醫療分科太細，每個醫師要負責你肉身的某個器官，如果沒有一個你信得過的熟識醫師為你的全身健康把關，可能就會顧此失彼，輕則延誤了治療的契機，重則影響生命。

例如有一位大學教授有B型肝炎，找某醫師定期追蹤肝指數 都正常，有一天胃痛去看診，找附近診所醫師看，開了胃藥給他吃，沒有改善，再找腸胃科醫師安排胃鏡，有輕微胃食道逆流，就開了胃食道逆流的藥給他吃，但胃部仍常脹脹的，又換了一個醫師，又吃了藥，仍然未改善。因都做過檢查了就不在意，直到有一天晚上突然肚子脹起大痛，送到大醫院急診處，經過詳細檢查，才發現大腸長了癌症 ，堵住了引起腸阻塞，但因發現太晚已轉移到淋巴腺。開刀切除大腸癌，又做了多年的化療，才把老命救回來。

因此，除了找對醫師，與醫師多討論之外，醫師像廚房的師傅一樣，是有分工的，找一個信得過的醫師，與他做朋友，讓他全方位為你的健康把關，其重要性絕對不下於多換幾個老婆。