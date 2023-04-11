看眼科 找出早期阿茲海默症

藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症。圖非當事人。（新華社資料照片）

根據最新研究顯示，視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，能早期辨別人的認知狀態變化，因此藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症 。

許多人以為「人老了就會健忘」，由於阿茲海默症早期症狀不明顯，大多數的人總是把它當作一般老化現象，等到發現狀況，已嚴重影響到患者以及家人的生活。據最新研究顯示，視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，能早期辨別人的認知狀態變化，因此藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症。

佛羅里達州博卡拉頓神經退化性疾病研究所醫學 教育主任暨眼科醫生克里斯汀格里爾（Christine Greer）表示，眼睛是進入大腦的窗口，通過觀察眼睛後部、視神經和視網膜，可以直接看到神經系統。

同樣在神經退化性疾病研究所工作的阿茲海默症預防神經學家查德艾薩克森（Richard Isaacson）表示，在記憶喪失的首個症狀出現前幾十年，阿茲海默症就已在大腦中出現，如果醫生能夠在早期階段找出此疾患，民眾就可以選擇健康的生活方式並控制其他可改變的風險因素，如高血壓 、高膽固醇和糖尿病。

阿茲海默症為失智症中最常見的類型，現今技術需要多久能察覺認知能力下降的跡象？最近一項研究調查了來自86名精神衰退程度不同患者的視網膜和大腦組織。

西德斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）神經外科暨生物醫學科學教授科瑪雅（Maya Koronyo-Hamaoui）深入分析視網膜與大腦認知功能的變化，大腦中的內嗅皮質和顳葉皮質是記憶、導航和時間感知的中心。

這項研究追蹤了86名阿茲海默症與輕度認知障礙患者捐贈的視網膜與腦組織樣本長達14年，也是有史以來最大的一組視網膜樣本研究。

此研究於2月發表於「神經病理學報」（Acta Neuropathologica），報告指出，阿茲海默症患者和早期認知障礙患者的「β澱粉樣蛋白」顯著增加，這就是阿茲海默症的關鍵指標。認知障礙患者的小神經膠質細胞減少了80%。這些細胞負責修復和維持其他細胞，包括清除大腦和視網膜中的β澱粉樣蛋白。

研究人員還發現不少發炎標記。艾薩克森認為，這可能是阿茲海默症惡化的重要徵兆，其中視網膜周邊細胞的組織萎縮和炎症，能早期辨識人的認知狀態變化。因此，藉由新的眼科檢查有助於早期診斷阿茲海默症，並可透過眼睛無創監測其進展。

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