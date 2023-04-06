我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

矽谷高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

打呼不停、睡不飽、精神差　中年男減13公斤重拾健康

健康醫療網／記者王冠廷報導
睡眠呼吸中止症導致的夜間缺氧若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風、甚至腫瘤等疾病的風險。(取材自健康醫療網)
睡眠呼吸中止症導致的夜間缺氧若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風、甚至腫瘤等疾病的風險。(取材自健康醫療網)

54歲蔡先生因覺得時常呼吸不順，且白天易疲累，精神不佳，而至醫院求診，檢查後發現蔡先生BMI(身體質量指數)高達29.8，且經睡眠檢查發現有重度的阻塞性睡眠呼吸中止症，導致他身體呈現發炎反應，目前蔡先生減重了13公斤，並配戴正陽壓呼吸器，改善睡眠呼吸中止後，目前已逐漸恢復健康。

睡眠呼吸中止 小心夜間缺氧

台中醫院睡眠中心醫師鐘威昇博士表示，這名患者來求診時，體重高達81公斤，造成他關節多處疼痛，而且患者血壓也偏高(150/100mmHg)，甚至大腸也有瘜肉。透過睡眠檢查後發現，患者因有重度睡眠呼吸中止，因此夜間血氧濃度僅70%，整晚缺氧時間高達30分鐘。因睡眠呼吸中止症導致的夜間缺氧，引起高血壓及身體系統的發炎反應，若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風、甚至腫瘤等疾病的風險。

鐘威昇醫師表示，睡眠呼吸中止症是一個容易被輕忽的疾病。由於人在睡眠時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，結果堵住呼吸道，使患者呼吸變淺且費力，此時患者會出現明顯的打鼾聲，若症狀嚴重，會造成呼吸道完全堵塞而造成窒息。

錯失治療期 引發慢性病

近年來根據流行病學調查，罹患高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，有40至80%都有睡眠呼吸中止症，顯示睡眠呼吸中止症與這些疾病大有關連，但患者卻不知道睡眠中止症的嚴重性，往往錯失治療的黃金時期，等引發慢性病時，都為時已晚。

鐘威昇醫師解釋，由於阻塞型睡眠呼吸中止症合併夜間低血氧，會導致交感神經過度活化，容易衍生高血壓、心率不整等問題，而身體缺氧更會增加過氧化物的產生，致使全身性發炎反應，進一步使血管內皮細胞受損讓狀動脈硬化，進而可能發生嚴重性心肌梗塞及腦中風的風險。此外，因為缺氧，血管內皮生長因子會使芽生性血管增生，而促進腫瘤的生成。

脫離「睡不飽」 恢復健康人生

鐘威昇醫師提醒以下的高危險族群，要珍惜自己及身邊的家人是否有睡眠呼吸中止症，並盡早做睡眠檢查︰1.有肥胖問題；2.扁桃腺過度肥厚或下巴後縮；3.頸圍過粗(男性大於51公分，女性大於48公分)；4.鼾聲過響足以影響他人；5.睡眠呼吸中斷併有白天過度嗜睡；6.清晨頭痛、認知不良、慢性疲勞、焦慮；7.代謝症候群患者；8.青中壯年的高血壓、高血糖患者。

鐘威昇醫師表示肥胖是睡眠呼吸中止症的最大主因，若能減重，睡眠呼吸中止症往往就能得到改善，不過減重需要時間，在患者還未能減重之前，還是會以配戴「連續型正陽壓呼吸器」為主，讓患者在睡眠時不缺氧；此外，也可以透過醫師的指導配帶矯正器(止鼾牙套)來改善打鼾症狀。

【延伸閱讀】

小心！睡眠呼吸中止症「慢性缺氧」　誰是高危險群？醫師：3症狀判斷

睡覺打呼恐致命！　「睡眠呼吸中止缺氧債」精準預測心血管疾病

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57262

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高血壓 減重 中風

上一則

紅黃綠黑有什麼不同？一次搞懂傷口的4種顏色

延伸閱讀

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信
控「三高」別偷懶 日常護心 預防梗塞

控「三高」別偷懶 日常護心 預防梗塞
法拉盛血管中心權威綜合診斷機構快捷便利 效果極佳

法拉盛血管中心權威綜合診斷機構快捷便利 效果極佳
養生／這5種飲料喝太多或不喝 都會讓血壓飆高

養生／這5種飲料喝太多或不喝 都會讓血壓飆高

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

2023-04-01 05:02
(取材自健康醫療網)

年紀大吃不下飯、腸胃變弱？4大飲食建議防衰退

2023-03-31 00:45
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪