打呼不停、睡不飽、精神差　中年男減13公斤重拾健康

睡眠呼吸中止症導致的夜間缺氧若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風、甚至腫瘤等疾病的風險。(取材自健康醫療網)

54歲蔡先生因覺得時常呼吸不順，且白天易疲累，精神不佳，而至醫院求診，檢查後發現蔡先生BMI(身體質量指數)高達29.8，且經睡眠檢查發現有重度的阻塞性睡眠呼吸中止症，導致他身體呈現發炎反應，目前蔡先生減重 了13公斤，並配戴正陽壓呼吸器，改善睡眠呼吸中止後，目前已逐漸恢復健康。

睡眠呼吸中止 小心夜間缺氧

台中醫院睡眠中心醫師鐘威昇博士表示，這名患者來求診時，體重高達81公斤，造成他關節多處疼痛，而且患者血壓也偏高(150/100mmHg)，甚至大腸也有瘜肉。透過睡眠檢查後發現，患者因有重度睡眠呼吸中止，因此夜間血氧濃度僅70%，整晚缺氧時間高達30分鐘。因睡眠呼吸中止症導致的夜間缺氧，引起高血壓 及身體系統的發炎反應，若不改善，患者除了易導致慢性病外，也將提高心肌梗塞、中風 、甚至腫瘤等疾病的風險。

鐘威昇醫師表示，睡眠呼吸中止症是一個容易被輕忽的疾病。由於人在睡眠時，上呼吸道（包括鼻咽、口咽及喉部）發生反覆性的塌陷，結果堵住呼吸道，使患者呼吸變淺且費力，此時患者會出現明顯的打鼾聲，若症狀嚴重，會造成呼吸道完全堵塞而造成窒息。

錯失治療期 引發慢性病

近年來根據流行病學調查，罹患高血壓、心衰竭、缺血性心臟病、心房震顫、腦中風、肺高壓的病人中，有40至80%都有睡眠呼吸中止症，顯示睡眠呼吸中止症與這些疾病大有關連，但患者卻不知道睡眠中止症的嚴重性，往往錯失治療的黃金時期，等引發慢性病時，都為時已晚。

鐘威昇醫師解釋，由於阻塞型睡眠呼吸中止症合併夜間低血氧，會導致交感神經過度活化，容易衍生高血壓、心率不整等問題，而身體缺氧更會增加過氧化物的產生，致使全身性發炎反應，進一步使血管內皮細胞受損讓狀動脈硬化，進而可能發生嚴重性心肌梗塞及腦中風的風險。此外，因為缺氧，血管內皮生長因子會使芽生性血管增生，而促進腫瘤的生成。

脫離「睡不飽」 恢復健康人生

鐘威昇醫師提醒以下的高危險族群，要珍惜自己及身邊的家人是否有睡眠呼吸中止症，並盡早做睡眠檢查︰1.有肥胖問題；2.扁桃腺過度肥厚或下巴後縮；3.頸圍過粗(男性大於51公分，女性大於48公分)；4.鼾聲過響足以影響他人；5.睡眠呼吸中斷併有白天過度嗜睡；6.清晨頭痛、認知不良、慢性疲勞、焦慮；7.代謝症候群患者；8.青中壯年的高血壓、高血糖患者。

鐘威昇醫師表示肥胖是睡眠呼吸中止症的最大主因，若能減重，睡眠呼吸中止症往往就能得到改善，不過減重需要時間，在患者還未能減重之前，還是會以配戴「連續型正陽壓呼吸器」為主，讓患者在睡眠時不缺氧；此外，也可以透過醫師的指導配帶矯正器(止鼾牙套)來改善打鼾症狀。

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資料來源：健康醫療網

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