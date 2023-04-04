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眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

記者張聲肇／即時報導
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

印度生產的美國廠牌眼藥水在國內造成三死八失明悲劇，食品暨藥物管理局(FDA)發布初步調查報告指出，在印度的製造廠無法保證無菌的生產環境。

美國政府2月底到3月初派員前往印度南部塔米爾納度省(Tamil Nadu)全球製藥保健公司(Global Pharma Healthcare)廠房稽查，發現眼藥水製造和檢驗過程有十幾個問題，最大的問題是無法保證產品無菌，尤其是在2020年12月到2022年4月間製造後運回美國銷售的產品批次。

這批眼藥水是由EzriCare和Delsam Pharma兩大廠牌委託生產，因受到綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)汙染，在美國已造成68件感染病例，導致三人死亡，八人失明，四人摘除眼球以保命，目前這些批次已全數回收。

這波感染事件特別讓人擔心的原因是綠膿桿菌抗藥性極強，一般抗生素對付不了。

2月3日美國宣布回收問題產品，衛檢人員2月20日抵達印度工廠稽查。這是食藥局人員首次到該廠檢驗。

食藥局發言人坎恩(Jeremy Khan)說，初步報告顯示，藥廠「可能違反了食藥局的規定」，待正式報告出爐，會發警告函給廠商。他呼籲消費者停止使用該廠生產的眼藥水，因為「可能有害健康」。

食藥局官員在全球製藥公司的印度廠現場視察時，發現工廠的地板、牆壁、天花板都「不易清理」，裝填機器的設備還包著或用東西蓋住，缺乏嚴格的品管作業，有些藥瓶居然無法完全密閉，僅靠人眼檢查是否有洩漏。

食藥局偕同疾病防治中心(CDC)調查，發現受感染病患用過的EzriCare眼藥水裡有病菌株。食藥局官員也在檢查未開封過的眼藥水是否帶菌。

因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的EzriCare人造淚液。(美聯社)
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的EzriCare人造淚液。(美聯社)

藥局 印度 食品暨藥物管理局

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