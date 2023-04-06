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紅黃綠黑有什麼不同？一次搞懂傷口的4種顏色

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
黑、黃綠、紅、粉紅四種顏色的傷口個別代表不同狀態，請根據傷口的狀況不同，選擇適合的敷料。(取材自健康醫療網)
黑、黃綠、紅、粉紅四種顏色的傷口個別代表不同狀態，請根據傷口的狀況不同，選擇適合的敷料。(取材自健康醫療網)

「受傷了！好痛」不小心摔倒或是割傷，可能會在皮膚上造成傷口，要如何判斷傷口的狀況呢？台灣衛生福利部食品藥物管理署說明，黑、黃綠、紅、粉紅四種顏色的傷口個別代表不同狀態，請根據傷口的狀況不同，選擇適合的敷料。

台灣食藥署在臉書發文表示，受傷了，要怎麼判斷傷口的狀況？透過傷口的顏色，就可以知道。不論什麼顏色的傷口，都必須小心再小心，給予良好的癒合環境、選擇適合的敷料，才可以完美照護傷口，順利癒合不留疤！

黑色傷口：

通常會呈現黑色傷口，代表表皮部分已經結痂壞死，但不代表裡面沒有感染，最常見的狀況就是褥瘡。這時患者不應該放任不管，而是需要透過醫療人員協助，將壞死組織處理掉，進行內部的清創，如果內部有感染，則需要進行抗生素治療。

黃綠色傷口：

出現黃色或黃綠色傷口，這是傷口中受到感染，並且已有腐肉產生，這時候應該要進行清創，並且使用抗生素抑制細菌增生，這時候傷口會有組織液滲出，所以需要使用紗布或敷料吸收這些滲出液，避免滲出液成為細菌增生的溫床。

紅色傷口：

通常出現鮮紅色的傷口，代表皮膚的上皮細胞開始增生，逐步恢復當中，這時候需要預防感染，所以傷口需要跟外界隔絕，避免空氣中的細菌進入傷口，造成二次感染。

粉色傷口：

出現粉色傷口，代表傷口逐漸癒合，這時候需要適當的濕潤環境，讓傷口部分可以快速癒合，這個時期如果處理得當，就不容易留下疤痕。

 

原文出處：

https://www.facebook.com/tfda2014.tw/posts/pfbid0CELtXkabsXsrbohY3qRDhD46D4JTy8F3pEAZJD7muZ1snSpqX4uKWWiKT9cMUXbwl

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57294

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