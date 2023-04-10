頭痛失眠混服安眠、止痛藥 誘發猛爆性肝炎

混服藥品過量時，可能會造成肝臟受損。（Getty Images）

45歲的陳姓女子疑吃了上百顆安眠藥被家人送醫，經解毒處理後，慢慢恢復意識，卻還持續頭痛及惡心，轉送到台灣衛福部彰化醫院，隔天肝炎指數 飆高到5000，毒物科主任廖曜磐發現患者不只是安眠藥過量，也服用了過量的乙醯胺酚（Acetaminophen）（民眾常俗稱為普拿疼），引發猛爆性肝炎，研判陳女可能半天內就服了20顆以上的普拿疼，緊急以專用解毒劑才救回一命。

廖曜磐主任表示，陳女若是安眠藥過量，經解毒後應該好轉，卻爆發嚴重的猛爆性肝炎，研判是藥物中毒，身心不穩定的陳女才說出好像也吃了很多顆普拿疼，投以特定的解毒劑後，病情才慢慢好轉，肝炎指數下降，5天後出院，一周後回診肝炎指數降到40。

事後陳女表示她因睡不著又頭痛，才會接連混著服用安眠藥和普拿疼，究竟吃了多少也不知道。

廖曜磐主任指出，普拿疼是鎮熱解痛成藥，其代謝機轉中所產生的中間產物由肝臟代謝，但過量時，肝臟負荷不了，無法將有毒的中間產物代謝，就造成肝臟損傷，恐引發急性肝炎，甚至肝衰竭危及生命。

美國食品藥物管理局(FDA)指出美國每年約1600人因服用過量而肝衰竭，美國醫學 會統計美國在2000年至2010的10年之間，逾1500人因此死亡，可見其嚴重性，台灣則沒有正式統計。

廖曜磐主任呼籲，普拿疼是溫和有效的藥物，一般藥局 即可買到，取得容易，但絕對不能過量，成人一天只能吃4至6顆普拿疼(每顆500毫克)，短時間服用普拿疼超過7.5公克(15顆左右)，或小孩體重每公斤服用超過140毫克，就有中毒危險。

此外，普拿疼除了錠狀，還有液劑用於兒童，由於甜甜的，小朋友可能以為糖水而服用過量，切勿放於兒童易取得之處。

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