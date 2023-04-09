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確診後二到三個月內出現長新冠 14項因素增風險

邱宜君
「長新冠」常見疲勞、咳嗽、頭痛、失憶等症狀；圖為示意圖。（本報資料照片）
「長新冠」常見疲勞、咳嗽、頭痛、失憶等症狀；圖為示意圖。（本報資料照片）

你有長新冠嗎？「長新冠」正式名稱是「後新冠肺炎症」，通常在感染後二到三個月內出現，常見疲勞、咳嗽、頭痛、失憶等症狀。台灣台大公衛流病與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，感染Omicron的長新冠盛行率降至14%，但因感染者眾多，長新冠人數不容小覷。

台北醫學大學教授陳立昇指出，最新研究顯示，有14項因素會增加長新冠風險，根據風險程度給予不同的分數權重，總分大於200分就屬於高風險，分數愈低風險愈低。

陳秀熙說，全球感染人數將近7億人，死亡近700萬人，Omicron時期感染人數達3億人，死亡人數達139萬人。目前推估全球長新冠發生人數約6200萬人。

陳立昇指出，今年刊登於「JAMA」的一篇研究結果發現，女性長新冠風險是男性的1.56倍，曾經因為新冠肺炎住院或住加護病房者長新冠風險是沒有住院者的2.48倍，其他像氣喘、憂鬱症、慢性腎病、慢性肺病、糖尿病、免疫抑制疾病、心臟病，吸菸等都會增加長新冠風險。

值得注意的是，如果有完整接種疫苗基礎劑，長新冠風險約可降低一半。

陳立昇表示，根據各風險因子的危險權重，可以換算為不同分數，例如：一名BMI 28、沒打過疫苗、曾因新冠肺炎住院又有慢性腎病的50歲女性，總分數達到239分，屬於高風險族群；一位吸菸、BMI 22、已打4劑疫苗、未曾因新冠肺炎住院、無其他慢性病史的35歲男性，分數為10分，屬於低風險族群。

陳秀熙表示，個人化長新冠風險分數，有助大家了解發生長新冠的風險高低，對於醫療資源分配、預防到治療的優先順序，都能提供依循方向與參考。

14項長新冠風險評估 （製表／邱宜君）
14項長新冠風險評估 （製表／邱宜君）

新冠肺炎 疫苗 醫學

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