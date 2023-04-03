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頭痛又高燒不退 當心「恙蟲病」上身

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名10歲男童發燒多日，使用退燒藥物仍未見改善父母十分擔憂，於是帶著男童到醫院急診，經醫師詢問，得知孩子曾與家人一同前往山區掃墓，且在男童的手腕關節處發現有焦痂，診斷應是感染「恙蟲病」，隨即安排男童住院並給予抗生素治療，第二天男童病況明顯好轉。

若有恙蟲感染 立即就醫治療

台灣門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅呼籲，恙蟲感染的潛伏期通常約9-12天，民眾掃墓後若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，應盡速就醫檢查。楊子毅說，不只成人會感染恙蟲病，小兒科偶爾也會出現零星個案，孩童感染後症狀跟大人差不多，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、皮膚出現紅色斑狀丘疹等症狀，並在叮咬處發現重要的特徵「焦痂」，其焦痂位置多半在鼠蹊部等皮膚皺摺處，若未細心翻找，難以察覺。

由於戶外掃墓祭祖容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，進而增加感染恙蟲病的風險，楊子毅提醒，掃墓除了穿著長袖衣褲等保護性衣物以及使用政府核可的防蚊藥劑，返家後應立即盥洗並換洗全部衣物，以避免被恙蟲叮咬而感染。

參考旅遊史 確診恙蟲病

往年台灣感染恙蟲病例約300例，高峰期自4、5月份開始，根據疾管署監測資料顯示，2023年截至3月21日累計15例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區較多，共計10例。診斷上，除了參考旅遊史，通常看到焦痂，就會確定是感染恙蟲病，若及時給予適當治療，病症會明顯改善與恢復。

楊子毅表示，雖然恙蟲病不會人傳人，但若延遲治療確實可能會致死，因此建議民眾於掃墓後，相隔1～2週內若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，就應盡速就醫檢查，避免病情惡化。

此外，由於一般成人感染恙蟲病的首選治療用藥不適合用於8歲以下的孩童，因此提醒家長若帶孩子從事戶外掃墓或旅遊活動，應特別做好防護措施避免恙蟲附著叮咬，同時提高警覺。

若出現相關症狀立即就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以利早期診斷及治療。否則錯過治療時間，可能造成肝臟、肺部等器官的發炎，甚至嚴重併發器官衰竭，後果不堪設想。

【延伸閱讀】

清明掃墓、出遊小心「恙蟲病」　教你3招避免恙蟲叮咬！

反覆發燒誤認新冠確診　竟是恙蟲上身


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57263


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