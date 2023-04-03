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1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

94歲的張奶奶總是對照顧她的女兒阿芳發飆，經常大吼大叫、幻想女兒找朋友到家裡把一鍋滷肉全吃掉，半夜還會叫阿芳起床清點櫥櫃裡的器具及食物，覺得有小偷把東西偷走了，面對張奶奶變本加厲的無理取鬧，女兒阿芳感到身心俱疲，將張奶奶帶至身心科就診，經醫師檢查評估後發現張奶奶患有中度失智，會出現誤認、妄想及幻覺等症狀。

台灣中榮嘉義分院臨床心理師曾德耀表示，根據台灣內政部統計，台灣於2018年已邁入高齡社會，而2025年預估將邁向超高齡社會。而依據台灣失智症協會推估，65歲以上老人約13人就有1位失智症患者，80歲以上約每5人就有1位失智。

篩檢量表 得分2以上快就醫

失智症「早期發現，早期治療」很重要，將有助延緩長輩功能退化。曾德耀呼籲，65歲以上長輩，可透過「AD-8 極早期失智症篩檢量表」進行初步的篩檢，若檢測得分小於2，表示目前尚無明顯失智症狀，建議每年進行至少1次篩檢追蹤；若得分在2以上，建議前往身心科或神經內科就醫進一步檢查，以確定診斷及治療。

多從事有助大腦運作活動 延緩失智

中榮嘉灣分院身心醫學部主任司徒彗真醫師進一步說明，延緩老年人失智，除「早期發現、早期治療」原則，在日常生活中，家人也可協助長輩找到日常重心，例如外出用餐與活動，培養社交互動，建立信心、肯定自己，對保持情緒穩定、預防或減緩失智有顯著效果；平時也可鼓勵長輩多做有助大腦運作的活動，例如適度運動，拜訪親友鄰居，從事動腦休閒，如桌遊等，或學習新事物，例如植物栽培、智慧手機使用等，來延緩失智加重或發生。

若家中長輩有疑似失智症狀也不要拖延，儘速協助長輩至身心科就醫，由專業醫師及臨床心理師提供長輩適合的治療及心理調適，並減輕照顧者的負擔。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57284


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