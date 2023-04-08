我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

80歲老翁靜脈曲張40年 微創手術根除

翁唯真
80歲翁患靜脈曲張宿疾已40年，經過手術，將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術完成。 （圖：台灣中壢天晟醫院提供）
80歲翁患靜脈曲張宿疾已40年，經過手術，將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術完成。 （圖：台灣中壢天晟醫院提供）

80歲廖姓老翁患有靜脈曲張宿疾已40年，近年蚯蚓般蜿蜒的靜脈曲張血管不僅持續增長、更往大腿及小腿蔓延盤踞，夜晚頻繁抽筋，後來接受靜脈曲張微創治療，不僅腫脹疼痛獲得緩解、曲張血管也幾乎完全廓清。

廖翁接受靜脈曲張微創治療，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血...
廖翁接受靜脈曲張微創治療，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術，取出血管。（圖：台灣中壢天晟醫院提供）

廖翁靜脈曲張整個右腿遠較左腿腫脹、疼痛、沉重而舉步維艱，伴隨夜晚休眠時右小腿頻繁抽筋，才恍然驚覺是靜脈曲張宿疾在隱隱作弄。台灣中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安評估為「典型大隱靜脈擴張逆流」在大腿及小腿增生分支靜脈曲張血管，導致腿部血液淤積而腫脹。

林哲安表示，下肢靜脈曲張起因於靜脈血管退化而不正常增生，讓原本該向上回流心臟的靜脈血液淤積小腿，容易導致患者腿部靜脈循環不良、為不可逆且持續惡化之宿疾。隨著患者身體狀況、生活作息、氣候變遷而潛移默化出不同併發症；輕則如腿部腫脹抽痛、患部濕疹搔癢，嚴重則可能下肢反覆感染、血栓靜脈炎、傷口潰爛而難以癒合。

典型靜脈曲張多起因於主軸大隱靜脈退化逆流，進而開枝散葉、衍生分支病變血管、引發病症。林哲安替廖翁採門診手術、局部麻醉方式，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術，手術完成後可下床活動無需住院。術後追蹤，不僅腫脹疼痛獲得緩解、曲張血管也幾乎完全廓清，糾纏40年嚴重靜脈曲張宿疾，在一次門診微創手術獲得完善治療。

有統計分析發現，靜脈曲張經常合併深層靜脈栓塞、肺栓塞，及周邊動脈疾病；建議患者優先接受心臟血管外科醫師專業完整評估與治療，預防靜脈曲張惡化為併發症。即使尚未治療前，病友們也要多補充水分與蔬果、規律活動，已有靜脈曲張則須避免重量訓練、長時間耐力訓練，並穿著醫療級彈性襪預防保養。

手術 併發症 氣候變遷

上一則

女性私密問題難以啟齒 錯誤保養方法要如何避免？

延伸閱讀

長期頭暈胸悶突發性昏厥 竟是大腦暗藏動脈瘤

長期頭暈胸悶突發性昏厥 竟是大腦暗藏動脈瘤
「全球頭號殺手」如何預防 百康仁德醫生傅明珠談心血管疾病

「全球頭號殺手」如何預防 百康仁德醫生傅明珠談心血管疾病
40年靜脈曲張這手術根除 醫師提醒不處理恐併發這疾病

40年靜脈曲張這手術根除 醫師提醒不處理恐併發這疾病
睡到一半胸部劇痛是「1致命疾病」醫嘆：都是突然發生

睡到一半胸部劇痛是「1致命疾病」醫嘆：都是突然發生

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

2023-04-01 05:02
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴