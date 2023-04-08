諾羅病毒全家上吐下瀉 醫曝感染關鍵

諾羅病毒、輪狀病毒和腺病毒流行期間，為生病幼童包尿布時最好戴手套。（圖：台灣彰化醫院提供）

台灣彰化縣兩歲王姓男童從托嬰中心回家後上吐下瀉，不到一周，三名家人也出現相同症狀，全家都掛病號，確診為諾羅病毒，服藥治療之外，都要飲食清淡、少量多餐、多補充水分和電解質，多休息。

春季冷熱交替病菌和病毒活躍，很多人上吐下瀉搞不清楚是哪一種感染？台灣衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉建議就醫診治之外，家中應用消毒水清潔環境，進食前、接觸口鼻後用肥皂或洗手乳洗手，應戴手套處理嘔吐物及排泄物，以避免同住家人也被感染。

王姓男童因上吐下瀉，吃藥沒改善被父親帶到彰醫診治，確診感染諾羅病毒，翌日雙親和五歲姊姊都狂吐，又帶男童一起到醫院就診。男童的父親告訴醫師，他和妻子為兒子換尿布、處理嘔吐物的過程都戴口罩 預防感染諾羅病毒，沒想到全家人還是都「中了」。

馬瑞杉指出，諾羅有高度的傳播能力，主要透過「糞、口」傳染，可長時間存活於患者的嘔吐物及糞便，所以非常容易因觸摸到病毒被感染，王姓家長可能處理男童的尿布或清理嘔吐物沒戴手套，直接接觸病毒，加上未落實事後洗手，進而造成全家感染。

馬瑞杉建議，酒精並非萬用，家裡只要有一人感染諾羅病毒，最好馬上用稀釋的漂白水消毒居家環境，應戴手套清理嘔吐物、排泄物，之後徹底洗手；感染者不要接觸其他人的飲食。

馬瑞杉說，不管是諾羅病毒或輪狀病毒、腺病毒等病毒性腸胃炎，通常會出現上吐下瀉等症狀，除了症狀治療的藥物之外，也要注意飲食、飲水，不適症狀大多一周內改善，流行期還是要勤洗手、少帶幼童到公共場所。