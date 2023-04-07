反覆發炎飄異味 6旬男「包皮槍」切除 一勞永逸

男性如果包皮過長，醫師建議洗澡時務必褪下包皮，徹底清洗。（Getty Images）

嚴重包莖難清洗，龜頭無出頭天，許多小男生必須挨上一刀，切除包皮，不過，台灣澄清醫院中港院區日前幫一名62歲男子割包皮，他因為龜頭及包皮反覆發炎，且愈來愈嚴重，接合處沾黏，更難清洗。醫師提醒，中老男人如有包皮過長困擾，經常局部發炎，散發異味，應考慮切除，一勞永逸。

澄清醫院中港院區泌尿外科主治醫師林孟嚴表示，臨床切除包皮個案以男寶寶、青春期男生居多，較少有中高齡男子，該個案為南部鄉下農夫，雖有包皮過長、包莖問題，但個性內向，並未想過動刀，自認將包皮退翻、洗乾淨，就沒問題。

近年年紀增大，身體抵抗力變弱，龜頭包皮炎反覆發作，症狀變嚴重。日前終於下定決心要切除包皮，但因心臟裝了節律器，擔心割包皮電燒止血，可能影響節律器正常運作，而猶豫不決。

林孟嚴說，切除包皮不是複雜危險的手術 ，但傳統手術過程中，需要電燒止血，再以手工一針針縫合，恐對心臟節律器造成干擾。評估後建議該名個案採用「包皮槍」手術，切除多餘包皮時，自動將小釘子釘合傷口，並進行止血，術後3周傷口癒合，小釘子自動脫落，術後疼痛較低，復原快，且較為美觀。

哪些男性需要切除包皮？林孟嚴表示，「包莖男」為第一考量，包皮太緊，無法露出龜頭，過長容易發炎，且引起泌尿道感染。第二為包皮過長的「早洩男」，若將過長包皮切除而露出龜頭，因常摩擦內褲，可降低敏感度，或許可以改善早洩困擾。

清潔方面，林孟嚴建議，包皮過長男性洗澡時務必褪下包皮，徹底清洗；若小便後，無法甩乾淨，尿液容易殘存在包皮，則容易發炎，可用衛生紙擦拭局部。