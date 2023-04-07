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大腸癌第4期肝轉移 腹腔鏡搭電燒可治癒

（周宗禎）
第四期大腸癌肝轉移別放棄，使用腹腔鏡搭配電燒有機會治癒。（Getty Images）
第四期大腸癌肝轉移別放棄，使用腹腔鏡搭配電燒有機會治癒。（Getty Images）

大腸癌越來越常見、肝轉移更是許多病患的夢魘。奇美醫學中心近日發表「三管齊下治療」成果，以腹腔鏡大腸手術、肝臟手術合併電燒灼術，保留較多肝臟組織，能提升存活率、甚至不再復發。

奇美醫學中心一般及消化系外科案例阿明，大腸癌第四期併肝臟轉移三顆腫瘤。因部分腫瘤體積較小又位於肝臟深處，大腸直腸癌團隊討論後先安排阿明化學及標靶治療6次，追蹤影像確定腫瘤穩定後，同時以腹腔鏡大腸直腸手術、肝臟腫瘤切除及電燒灼術。阿明術後恢復順利，完成後續化學及標靶治療，已追蹤三年無腫瘤復發。

一般及消化系外科主治醫師王家豪表示，大腸癌肝轉移，腫瘤體積較小，手術恐犧牲較多組織。近年微創肝臟手術進步普及，也讓許多病人術後恢復更快減少併發症。

王家豪說，近年大腸直腸癌發生及死亡快速增加。診斷接近2成病人第四期，以肝臟、肺臟轉移居多，病人接受根除性治療會有較好治癒及存活率機會。如何有效控制腫瘤最重要。隨著化學及標靶治療進步，許多第四期大腸直腸癌也可控制，醫師有機會可完全切除，提高存活機會並改善生活品質。

而肝臟轉移腫瘤往往多顆、散布肝臟雙側，有些腫瘤還可能在肝臟較深處，手術困難度高，可能需要犧牲的肝臟體積較多。剩餘肝臟功能較差，這些病人常無法再接受後續化學及標靶治療。

腫瘤 手術 醫學

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