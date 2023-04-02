睪丸扭轉「爆蛋危機」 逾6時恐缺血壞死

圖片來源 ／健康醫療網

「痛起來要人命」，一名17歲少年在打球後，突然感覺右邊蛋蛋(陰囊)劇痛、右下腹痛、頻尿，且痛到無法走路，就醫後經手術 檢查發現睪丸呈現黑紫色缺血狀態，所幸即時手術治療恢復正常。衛生福利 部臺北醫院泌尿科蔡伊達醫師提醒，睪丸扭轉好發於12～18歲青少年，逾6小時恐使睪丸因缺血性壞死，且易影響另一側睪丸的正常功能，嚴重將導致不孕。

安排陰囊探查 開刀搶救「黑蛋」

該名少年至急診後，由急診兒科醫師檢查患部，排除其他原因後，判斷疑似睪丸扭轉，即緊急會診泌尿科。之後蔡伊達醫師以彩色都卜勒超音波詳細檢查，診斷為右側睪丸扭轉，動脈因扭轉導致缺血梗塞產生劇烈疼痛，立即施行徒手睪丸反扭轉復位術，恢復睪丸的血流並立即安排陰囊探查手術，開刀即發現幾近壞死的「紫黑色蛋蛋」，所幸搶救即時，評估睪丸免於被切除。

考量少年的鞘膜先天異常，比一般人容易發生雙側睪丸扭轉，故以雙側睪丸固定術，將左右兩邊的睪丸都固定在陰囊底及壁上，避免日後復發，而少年在術後觀察2天後即出院，一週後回診時表示已恢復正常生活。

發生睪丸扭轉 需要即時治療

蔡伊達醫師表示，睪丸扭轉的即時診斷與即時醫治非常重要，若超過12小時才進行手術，有五成以上病人因睪丸缺血壞死而被摘除，若超過24小時，則高達九成以上，且壞死的睪丸若不摘除，將因產生睪丸抗體影響另一側正常睪丸的功能，因此呼籲民眾，若發生「嚴重蛋疼」懷疑有睪丸扭轉時，務必盡速就醫，把握在黃金6小時內進行手術治療，才能保住睪丸及其能產生精子與男性賀爾蒙的功能，避免影響生育能力。

蔡伊達醫師提醒，睪丸扭轉好發於青少年12至18歲，因青少年提睪肌的收縮反射比成年人強，在青春期階段睪丸快速發育增大，若合併鞘膜先天發育異常，睪丸易向前倒或變橫置，甚至整個顛倒，受外力撞擊和激烈運動可能使精索裡的提睪肌激烈收縮，特別容易造成睪丸扭轉，也有少部分個案是嬰幼兒及成年男性。另外也有些個案在睡眠中突然痛醒，就醫診斷為睪丸扭轉，蔡伊達醫師提醒，若有不明原因的睪丸疼痛，應立刻就醫做鑑別診斷。

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資料來源：健康醫療網

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