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女童發燒腹脹 12指腸卡9公分樹枝

王昭月
高醫小兒外科醫師張鈺堂表示，女童12指腸內經電腦斷層掃描出一根長達9公分的樹枝，情況罕見，但當時照X光並看不出來。（記者王昭月／攝影）
高醫小兒外科醫師張鈺堂表示，女童12指腸內經電腦斷層掃描出一根長達9公分的樹枝，情況罕見，但當時照X光並看不出來。（記者王昭月／攝影）

台灣高雄一名1歲女童日前發燒、腹脹就醫，醫生判斷腸穿孔，開刀後赫然發現12指腸內卡了一根9公分長的樹枝，因腸道蠕動才導致腸穿孔。醫師初步研判可能誤食，指6個月大到3歲幼兒容易抓到東西就吃，家長要多注意。

台灣高醫小兒外科主任張鈺堂說，女童到院時有發燒、腹脹，也些微拉肚子，原以為小朋友是鬧腸胃炎，經電腦斷層檢查才發現是腸穿孔，但這對1歲女童來說太不尋常，動手術後發現女童的腸子異常腫脹，伸手進去摸到了硬物，結果竟是1根長9公分、直徑約0.2公分的樹枝，在十二指腸穿出。

「超過5公分的異物停在胃裡，一般無法穿過幽門進到腸子，女童腸內是9公分樹枝，算滿特殊」，張鈺堂表示，醫護團隊替女童切掉穿孔部位再縫合，約一周後就出院。

醫院轉述，女童家長發現孩子竟是樹枝卡在腸內才生病，感到很自責，懷疑是帶到公園玩時，女兒懷趁大人不注意檢枝葉吞食。

張鈺堂表示，女童究竟吞入樹枝多久並不知情，但提醒家長，6個月至3歲幼兒正值口欲期，抓到東西常就往嘴送，要特別小心。若家中有小東西不見，孩子又出現嘔吐、高燒等症狀，應盡速就醫。而臨床上，90%以上誤吞食的異物可經消化道排出，少數才要用內視鏡夾取，少於1%須動手術。

高醫小兒外科醫師張鈺堂表示，女童12指腸內經電腦斷層掃描出一根長達9公分的樹枝，...
高醫小兒外科醫師張鈺堂表示，女童12指腸內經電腦斷層掃描出一根長達9公分的樹枝，情況罕見。（記者王昭月／攝影）

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