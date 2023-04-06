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不用運動…她少做「這件事」 脂肪肝消失

綜合報導
錢政弘醫師分享一位女病患少吃水果，一年內讓脂肪肝成功消失，示意圖。（Getty Images）
錢政弘醫師分享一位女病患少吃水果，一年內讓脂肪肝成功消失，示意圖。（Getty Images）

現代人飲食相當精緻，常常攝取高糖、高鹽、高油等食物，也因此容易造成身體的負擔，脂肪肝就是現代人的文明病之一。臉書上，一名60歲婦人患有中度脂肪肝，但一年後再檢查，發現不僅瘦了10公斤，脂肪肝竟然也消失了，而婦人透露自己僅做對了一件事。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書分享，日前幫一位60歲的婦人做超音波，因為去年（2022）檢查時發現婦人有中度脂肪肝，但這次再檢查卻看到肝臟恢復到正常狀態，脂肪完全消失了，讓錢政弘相當好奇。詢問後才知道她這一年瘦了快10公斤，而秘訣就是少做一件事。

婦人說自己「少吃水果」，錢政弘聽了相當驚訝，沒想到少吃水果就可以瘦這麼多，進一步詢問得知婦人一年前的體重是66公斤，長期有高血壓和中度脂肪肝，因為血糖慢慢上升，才決定要減少水果的攝取量。婦人描述自己很愛吃水果，甚至可以一天吃掉一顆鳳梨，後來知道水果糖分很高，因此決定要少吃，吃的量變為原本的兩成，體重也因此逐漸瘦下來，還瘦到51公斤，最近才又復胖到56公斤。

錢政弘說婦人也有在健走運動，但她認為沒什麼用，還是少吃一點差很多。錢政弘提醒，許多水果又甜又多汁，好吃到很難自我控制，因此想減重的人可以把「水果視為甜點，跟蛋糕算同等級別」，謹慎攝取，但水果價值高，也別因此「因肥廢食」。

高熱量水果。
高熱量水果。

臉書 高血壓 血糖

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