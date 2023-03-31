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六旬婦人平日血壓難控制 就醫意外發現腎上腺腫瘤作怪

記者胡蓬生／苗栗即時報導
醫師提醒每日定期量測血壓，才能在血壓變化時及早發現並就醫。（大千綜合醫院提供）
醫師提醒每日定期量測血壓，才能在血壓變化時及早發現並就醫。（大千綜合醫院提供）

台灣苗栗縣67歲邱姓婦人有高血壓和糖尿病史，因泌尿道感染住院治療，抽血報告中呈現她有低血鉀問題，且平日血壓常控制不好，需要服用多種降血壓藥才能降壓，醫師查出她的左側腎上腺有顆約1.9公分的腫瘤手術後婦人低血鉀問題解決，高血壓控制也獲得很大改善，只需要服用一、二種血壓藥即可。

大千綜合醫院表示，邱姓婦人經醫師詳細檢查與問診，發現造成她低血鉀的原因，是因為大量鉀離子從腎臟流失，同時血液中的腎素低下，且合併有醛固酮上升情形，懷疑她有腎上腺腫瘤，透過腹部電腦斷層檢查，果然在左側腎上腺發現一顆約1.9乘以1.5公分大小的腫瘤，經手術治療後改善。

大千腎臟內科醫師陳孟財表示，95%以上的高血壓發生原因不明，稱為原發性高血壓，但有5%的高血壓是因為內分泌、腎臟病、血管疾病、睡眠呼吸中止症或藥物引起的次發性高血壓。如果病人是下列情形，就可能是罹患次發性高血壓，例如年紀很輕卻高血壓、年紀大了才有高血壓、原本血壓控制很好卻突然變得難以控制、需要服用多種降血壓藥物才能控制好血壓。

他指出，次發性高血壓發生原因多數是因腎實質病變、腎血管性高血壓、腎上腺病變、原發性高醛固酮症、庫欣氏症候群、嗜鉻細胞瘤等。婦人的狀況是因腎上腺的腫瘤影響，導致分泌過多的醛固酮，使腎臟無法調節血液中的離子恆定，因此出現低血鉀症狀及難以控制的高血壓問題。

陳孟財表示，次發性高血壓的病人只要找出原因並治療，高血壓多能獲得良好改善，甚至不需要服用降血壓藥物。特別提醒民眾，當血壓出現異常變化時，一定要盡早就醫，避免錯失治療時機。

陳孟財醫師表示，只要找出次發性高血壓的原因並治療，多數病人都能獲得改善。（大千綜...
陳孟財醫師表示，只要找出次發性高血壓的原因並治療，多數病人都能獲得改善。（大千綜合醫院提供）
邱姓婦人因腎上腺腫瘤（紅圈處）影響血壓，手術治療後獲得大幅改善。（大千綜合醫院提...
邱姓婦人因腎上腺腫瘤（紅圈處）影響血壓，手術治療後獲得大幅改善。（大千綜合醫院提供）

高血壓 腫瘤 手術

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