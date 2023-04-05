我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

健康醫療網
不是只有肥胖才會引起脂肪肝，飲酒過量、快速減重、吃素飲食不均衡，都有可能形成脂肪肝。（本報資料照片）
不是只有肥胖才會引起脂肪肝，飲酒過量、快速減重、吃素飲食不均衡，都有可能形成脂肪肝。（本報資料照片）

現代人普遍營養過剩，加上攝取大魚大肉、運動量不足，恐養出脂肪肝，若不及早發現，恐引起心血管疾病、肝硬化甚至肝癌。醫師提醒，不是只有肥胖才會引起脂肪肝，飲酒過量、快速減重、吃素飲食不均衡，都有可能形成脂肪肝。

台灣林新醫院胃腸肝膽科主任張瑞旻醫師指出，當5%以上的肝細胞有脂肪空泡堆積，就是所謂的脂肪肝。脂肪肝可分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」，其中酒精性脂肪肝是造成脂肪肝的主因；非酒精性脂肪肝原因眾多，包括糖尿病、高血脂、基因遺傳、體重過重、減重過快、飲食失衡或服用類固醇等藥物，皆會造成肝臟代謝脂肪異常，累積成脂肪肝。

迷思1：減肥能減脂肪肝

「我又不胖，應該不會有脂肪肝吧？」醫師指出，有些民眾減重過快，反而會形成脂肪肝。例如「生酮飲食」攝取高脂肪卻減少蛋白質，當飲食不均衡，蛋白質不足，身體為了維持運作而燃燒體內正常蛋白質，代償作用就會造成肝細胞運轉障礙，脂肪堆積在肝臟形成脂肪肝。想要減重，最佳的飲食方式是減少攝取碳水化合物，可避免進入人體轉變為糖分與脂肪。

迷思2：吃素不會脂肪肝

根據臨床統計，素食者其實兩成有脂肪肝。當嚴格控制肉類攝取、蛋白質攝取不足時，會造成血液中的脂蛋白不足，肝臟中的脂肪運送出去時容易發生障礙，一樣會累積成脂肪肝。吃素陷阱就藏在「高油脂素料」，例如炸豆包、百頁豆腐等，為了增加口感而添加過多油類，油脂量比一般食物還要高，吃進的不是蛋白質而是油脂。

迷思3：靠保健食品養肝

不少民眾懶的運動，依賴一顆又一顆的保健食品來養肝。醫師提醒，坊間不少健康食品標榜可減低血脂，但目前僅在動物實驗上有效，在人體上尚無明確效果。光吃保健食品但又懶得動，熱量無法消耗，肝臟脂肪還是排不出去。

想要消除脂肪肝，控制飲食與減重才是唯一有效的方式。推薦攝取高纖蔬果、魚蛋奶等優質蛋白質，當轉變為優質脂蛋白，有助於把肝臟中的脂肪運送出去，幫脂肪肝瘦身。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

5招遠離脂肪肝。
5招遠離脂肪肝。
根據臨床統計，素食者其實兩成有脂肪肝。（本報資料照片）
根據臨床統計，素食者其實兩成有脂肪肝。（本報資料照片）

蛋白質 減重 肥胖

上一則

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

延伸閱讀

美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質

美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質
脂肪肝「照超音波看起來油油的」他肝指數飆破2百

脂肪肝「照超音波看起來油油的」他肝指數飆破2百
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油

醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

2023-04-01 05:02
(取材自健康醫療網)

年紀大吃不下飯、腸胃變弱？4大飲食建議防衰退

2023-03-31 00:45
（圖：健康醫療網提供）

10種快樂食物吃起來 營養師教你擺脫負面情緒

2023-03-29 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人