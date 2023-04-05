酒精性脂肪肝 小心喝到變肝癌

酗酒會形成脂肪肝，發生肝癌機率比一般脂肪肝更高、發生時間也更快。圖為示意圖。（本報資料照片）

華人的喝酒文化經常會勸酒，許多人為了事業應酬，或年輕人仗著身體好，黃湯一杯又一杯灌下肚。醫師提醒，酒精成分會破壞肝細胞，長期酗酒會導致明顯肝硬化甚至肝癌，而且酒精性脂肪肝發展成肝癌的速度更甚於一般脂肪肝，不可不慎。

喝酒傷肝，臨床上常見的酒精性肝病包括脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝硬化和肝癌。根據統計，長期喝酒的人中有80%至90%的人會出現脂肪肝。

世界衛生組織（WHO）指出，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風 、心血管疾病、失智 等200多種疾病，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險。而且即使少量飲酒也會有致癌風險，健康風險會隨著飲酒量的增加而上升。

林新醫院胃腸肝膽科主任張瑞旻指出，一天喝40克以上的酒精，連續喝五到十天，就會產生酒精性脂肪肝；連續喝五到十年就會有酒精性肝硬化。40克酒精相當於330毫升易開罐啤酒2罐、紅酒2杯、100C.C.烈酒1杯。民眾可從此標準檢視自己是否喝過量。

由於酒精會破壞肝細胞，導致代謝出狀況，脂肪堆積久了就會形成脂肪肝，甚至腫至兩倍大，宛如肥胖的鵝肝。但腫大的組織卻沒有任何功能，因此酒精性脂肪肝發生肝癌機率比一般脂肪肝更高、發生時間也更快。

肝臟脂肪化程度大致與酗酒程度成正比，目前醫學 上並沒有特定藥物可治療酒精性脂肪肝。好在初期的酒精性脂肪肝是可逆的，醫師呼籲民眾只要徹底戒酒，加上正常飲食與運動減重，都有機會恢復正常，降低未來發生肝癌的機會。

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