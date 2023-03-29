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下背痛又舉步維艱 查出問題不在脊椎 是髖關節退化

記者黃寅／台中即時報導
患者雙側都患有髖關節發育不良情形，左側髖關節軟骨嚴重磨損，關節間隙幾乎完全喪失。（長安醫院提供）
患者雙側都患有髖關節發育不良情形，左側髖關節軟骨嚴重磨損，關節間隙幾乎完全喪失。（長安醫院提供）

一名60歲女性因下背痛及左臀疼痛導致舉步維艱，起初診斷為是脊椎退化狹窄造成，但經過一年多的復健仍未改善。後來換了醫師進一步檢查，才發現患者有嚴重的髖關節發育不良，導致髖關節退化，經置換人工髖關節後，隔天已可下床走路。

台灣長安醫院骨科醫師趙子鎔說，退化性髖關節炎初期症狀並不明顯，但隨著時間和病程的進展，疼痛感會變得越來越強烈，影響患者正常行走和日常活動。由於髖關節疼痛區域與脊椎坐骨神經痛部分重疊，因此往往造成診斷困難，無法針對病因對症下藥，這在學理上被稱為脊椎髖關節症候群(Hip-spine syndrome)。

經詳細詢問患者的情況，並進行檢查，發現她患有嚴重的髖關節發育不良，進而導致髖關節退化。這意味著真正的病根不在脊椎，而是髖關節軟骨完全磨損所導致的疼痛，讓她的步伐變得十分艱難、走路就痛，困擾1年多的下背痛的病根終於找到原因。

因為症狀無法透過藥物或復健有效治療，因此決定進行人工髖關節置換術。手術進行得很順利，術後隔天就能夠下床走路，不再感到下背和左臀的疼痛，重獲自由行走的喜悅。

趙子鎔說，下背痛的原因很多，但是脊椎髖關節症候群是其中一種容易被誤診的症狀，文獻也曾經看過有病患跛行多年，才意外發現自己罹患此症。因此，提醒大家，不要忽略身體各部位的疼痛，尤其是長期存在的疼痛，應該及早就醫，並告知醫師疼痛的部位、特徵、時間、強度等資訊，以便醫師能夠進行更加精確的診斷。

長安醫院骨科醫師趙子鎔（左）替患者找到下背痛及左臀疼痛導致舉步維艱的病因。（長安...
長安醫院骨科醫師趙子鎔（左）替患者找到下背痛及左臀疼痛導致舉步維艱的病因。（長安醫院提供）

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