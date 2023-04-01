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春天濕氣重 中醫4招健脾去濕

沈能元
春天養生著重「健脾去濕」，可吃薏仁、蓮子等食材，降低體內濕氣。（本報資料照片）
春天養生著重「健脾去濕」，可吃薏仁、蓮子等食材，降低體內濕氣。（本報資料照片）

春天萬物滋長，天氣多變、多雨、濕氣重，人體易遭濕氣侵犯，容易有舌苔變厚、分泌物變多、身體疲累、膝蓋水腫等症狀。台灣中醫師吳明珠說，春天養生著重「健脾去濕」，可使用茯苓、淮山、薏仁、蓮子、陳皮、赤小豆等除濕食材。

吳明珠建議，可在薏仁蓮子湯中加入茯苓、陳皮，也可煮山藥排骨湯，但要注意煮久一點，把薏仁、蓮子、淮山等食材煮軟，讓湯汁成牛奶色，以達除濕目的。但有便祕的人，可能就不適合用茯苓、淮山、薏仁、蓮子等食材，必須多喝水、多吃青菜。

春天應養肝，隨著天氣回暖，脾氣容易上升，肝火旺，可能出現眼睛乾澀、常流眼淚等症狀，清肝火就顯得十分重要。吳明珠建議，可以多外出爬山、賞花，讓心情愉悅、情緒穩定；多吃菠菜、韭菜、青蔥等綠色蔬菜，顧好脾胃，可補「肝氣」，調味宜清淡，少吃生冷食物，薑母鴨、麻油雞、麻辣鍋等燥熱食物也要少吃。

此外，肝經從腳拇趾與第二腳趾的腳縫開始，往上行經小腿、膝蓋、大腿內側，再走到腸胃、心臟、咽喉、頭頂，吳明珠建議，每天可以將手握成拳頭，輕輕搥擊小腿或大腿內側，每天上午吸氣的同時腳趾出力、踮起腳跟，雙手上舉超過頭頂、掌心朝上，然後再吐氣恢復站姿，如此依個人體力重複做30至50次，再慢慢的延長時間。

吳明珠說，春天雖然氣溫開始回升，但仍起伏不定，早晚溫差大，要多注意保暖，生活作息也應該調整，盡量早睡早起，不要像冬天都是睡得比較晚，更要多外出走路、溫水泡腳，人的氣就會舒暢。

便祕 蔬菜 牛奶

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