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初春易空汙 皮膚問題不要輕忽

江婉儀
醫師建議回到家先以溫和方式清潔肌膚，換下衣物，減少殘留空汙成分。（圖：輔大醫院提供）
醫師建議回到家先以溫和方式清潔肌膚，換下衣物，減少殘留空汙成分。（圖：輔大醫院提供）

空氣汙染常發生於初春時節，台灣輔大醫院皮膚科主治醫師蔡文騫提醒，在空氣品質較差的季節外出要格外小心，空氣中的汙染物會加劇皮膚老化，造成多種常見皮膚疾病惡化；此外，兒童與孕婦若長期曝露在空氣汙染中，可能提高孩童、新生兒異位性皮膚炎發病的風險。

蔡文騫說，空氣中的懸浮微粒、硫化物、氮氧化物等汙染物質，容易加劇肌膚老化，造成臉部色素斑點增加、皺紋加深等問題；也曾有研究指出青春痘、禿頭、乾癬等常見皮膚疾病惡化也與空汙有關。

蔡文騫表示，有研究報告指出，若孩童長期處於PM2.5的環境中，可能提高1.6倍異位性皮膚炎的發病風險，若孕婦曝露於一氧化氮等汙染中，則可能增加達1.5倍的新生兒異位性皮膚炎風險。此外，室內空氣汙染物如二手菸、甲醛、燒煤也對皮膚有害，要小心這些隱形的肌膚殺手。

當室外空氣品質較差時，應盡可能減少非必要的戶外活動時間。蔡文騫說，若不得不外出時，建議民眾回到家時先以溫和的方式清潔肌膚，換下外出衣物，減少殘留的空氣汙染成分。

蔡文騫提醒，春季天氣變化過於快速，皮膚可能來不及自我調適，因此防曬與保濕等基本功仍不可少。

空氣汙染

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