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長期頭暈胸悶突發性昏厥 竟是大腦暗藏動脈瘤

李成蔭
頭部若有長期不適，應尋求專業醫師評估；圖為示意圖。（取材自ingimage）
頭部若有長期不適，應尋求專業醫師評估；圖為示意圖。（取材自ingimage）

一名46歲艾小姐長期頭暈、胸悶，有天突發性昏厥，才發現腦部有巨大動脈瘤，台灣台北慈濟醫院影像醫學部神經放射科主任阮郁修醫師運用「血流導向裝置輔助線圈栓塞」治癒；阮提醒，動脈瘤就像不定時炸彈，若不做處置，將有三成左右的死亡率。

艾小姐平時作息正常且無不良嗜好，長期感到頭暈、胸悶不適，有天突發性昏厥，送急診經醫師評估完後立即安排腦部電腦斷層檢查，發現疑似腦部腫瘤，又經磁振造影，才確定顱內有一個約兩公分的巨大動脈瘤。

動脈瘤數值 女性1.5：男性1

北慈影像醫學部神經血管介入治療科醫師阮郁修表示，經評估運用「血流導向裝置輔助線圈栓塞」，將血流導向正軌並填塞動脈瘤空腔，術後至今，艾小姐的動脈瘤已經完全栓塞，動脈瘤體積也逐漸縮小，不用再擔心會有破裂的風險。

阮郁修指出，產生動脈瘤的危險因子包括天生腦部中層的膠原蛋白較缺乏彈性纖維者、有自體免疫疾病的病人、高血壓患者、抽菸的人，其中，以女性跟男性相比，平均有動脈瘤的數值是1.5：1，但是如果是停經後的女性就會變成2：1。

年紀大血管彈性差 越易形成

此外，年紀越大血管彈性越差，經血液長期沖刷後，血管分叉處就容易形成動脈瘤，而動脈瘤依據不同的位置以及體積的影響會造成不同的臨床症狀，如頭痛、暈眩等，雖然症狀不一定會發生，但如果壓迫到顱神經，就會造成複視、眼皮下垂、垂瞼，甚至還可能造成顱內出血，產生劇烈頭痛、昏迷。

不做任何處置 有三成死亡率

阮郁修提醒，動脈瘤就像顆不定時炸彈，倘若不做任何處置，會有三成左右的死亡率，再破第二次，死亡機率就會提升至六成以上，絕不可輕忽。據統計，目前「血流導向裝置輔助線圈栓塞」這類手術成功率達九成以上，而術後半年八成的動脈瘤就會栓塞，術後三年98%的動脈瘤完整栓塞。

阮郁修建議，平時應建立良好飲食習慣，避免三高、且維持規律的生活作息、定期做健康檢查也是不可或缺的關鍵，倘若頭部有長期不適，應尋求專業的醫師評估，以免延宕治療時間，增加死亡的風險。

艾小姐長期頭暈、胸悶，有天突發性昏厥才發現腦部有巨大動脈瘤。（圖：台北慈濟醫院提...
艾小姐長期頭暈、胸悶，有天突發性昏厥才發現腦部有巨大動脈瘤。（圖：台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院影像醫學部神經放射科主任阮郁修，成功以血流導向裝置輔助線圈的方式治療...
台北慈濟醫院影像醫學部神經放射科主任阮郁修，成功以血流導向裝置輔助線圈的方式治療動脈瘤。（圖：台北慈濟醫院提供）

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