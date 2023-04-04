我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

心跳變慢因素多 醫曝最常見是這個原因

沈能元
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。（本報資料照片）
心跳變慢原因有十多種，可能是心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞等，一旦心跳突然變慢，且合併胸悶等不適症狀，應盡速就醫檢查。（本報資料照片）

台灣女星黃小柔老公王睿日前心臟感到不舒服、胸悶，到院時心跳僅剩51下，最後確診為心肌梗塞，經置放心血管支架治療才脫離險境。

台灣台安醫院心臟內科主任林謂文說，心跳變慢可能與心臟節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞有關，這時就要盡速就醫檢查，找出真正病因，加以治療。不過，心跳變慢最主要的原因仍與「年齡」有關。

其實在一天當中，每個人心跳都可能有時快、有時慢。

林謂文表示，如果在運動、活動時，或從上午到下午全神貫注工作時，心跳會比較快，而到晚上休息、睡覺時，心跳就會變慢，甚至是半夜三、四點，若進入深層睡眠時，每分鐘心跳只有30至40下，「這都是有可能的」。

林謂文表示，一般每分鐘正常心跳次數，約為60到100下之間，如果每分鐘低於60下，約50多下就算是偏低，但心跳50多下，不代表不正常，如運動員或先天心跳較慢的人，基本心跳就是50至60下，這時不需要過度緊張；但如果平時每分鐘基本心跳為80到100下之間，當心跳突然降低至50多下時，就要提高警覺。

林謂文說，心跳變慢原因有十多種，可能是患有心跳節律點病變、病竇症候群、心肌梗塞、荷爾蒙失調、代謝疾病等，或是心肌梗塞、心衰竭、心絞痛病人常使用的抑制心跳藥物，讓每分鐘心跳降至約50至60下，在不出現休克的情形下，以防病情惡化，均會使心跳變慢。

「不過，隨著年齡增長，身體開始老化，此為心跳變慢最常見的原因。」林謂文說，主要是步入老年後，主管心臟跳動的節律點退化，造成心跳神經傳導較慢，讓心跳變慢。

林謂文提醒，若心跳突然變慢，同時合併胸悶等不適症狀，這時應提高警覺，須盡速就醫檢查。

若為心跳節率點病變須裝置心跳節律器，讓心跳恢復正常跳動，而若是心肌梗塞則可能有猝死風許，須盡速放置心臟血管支架，避免生命受到威脅。

運動員 猝死

上一則

抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果

延伸閱讀

拖板車駕駛突然急遽胸痛 緊急心導管手術救他一命

拖板車駕駛突然急遽胸痛 緊急心導管手術救他一命
每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因
心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」
女童發燒腹痛嘔吐 竟是急性心肌炎

女童發燒腹痛嘔吐 竟是急性心肌炎

熱門新聞

「退化性關節炎」好發於銀髮族，感到膝蓋等處關節不適。（Getty Images）

延年益壽又緩解退化性關節炎 中醫師：這5個字正夯

2023-04-01 05:02
(取材自健康醫療網)

年紀大吃不下飯、腸胃變弱？4大飲食建議防衰退

2023-03-31 00:45
（圖：健康醫療網提供）

10種快樂食物吃起來 營養師教你擺脫負面情緒

2023-03-29 01:15
（圖：健康醫療網提供）

睡到一半胸部劇痛是「1致命疾病」醫嘆：都是突然發生

2023-03-28 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

2023-04-02 01:30

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播