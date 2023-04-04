慢跑暈眩 耳石、半規管、基底動脈惹禍

跑步時若基底動脈狹窄（藍色箭頭），基底動脈血流減少，發生腦幹功能障礙，進而引發暈眩。（圖：醫師陳建志提供）

慢跑可提升心肺機能，亦可愉悅身心，不須特別訓練或特殊場地，可說是最簡單的運動。在暈眩門診，平均每年會收治兩、三名因慢跑而暈眩者（jogging dizziness），何時發作因人而異，有的是一跑步就發作，有的是跑步中發作，有的是跑步結束後才發作，這是為什麼呢？

原因1：耳石膠品質差 釀耳石沉積症

具有過敏 性體質的人，例如過敏性鼻炎或異位性皮膚炎患者，組織胺或炎性胜肽經由前庭動脈進入橢圓囊，干擾耳石膠生成。當跑步時，身體上下跳動，耳石掙脫耳石斑，離開橢圓囊，進入某一支半規管，運動結束後，開始沉積，當患者轉頭或改變身體姿勢時，繼續帶動內淋巴液的回流，誘發眼震和暈眩。

治療：以耳石復位術，把耳石歸回橢圓囊內，接著長期服用抗組織胺，控制過敏，避免復發。

原因2：既有的耳石黏著症 開始鬆動

患者的某一支半規管或壺腹內，已有耳石黏著，跑步一段時間後開始鬆動。當患者轉頭或改變身體姿勢時，因慣性作用，繼續帶動內淋巴液的回流，誘發眼震和暈眩。

治療：把握時間，立即進行耳石復位術。

原因3：上半規管裂 內淋巴液流動

患者顳骨未完全包覆住內耳，上半規管上方跟顱內僅隔一層薄膜，一跑步就會連同底下的膜性上半規管，一起向外膨出又向內凹陷，內淋巴液來回流動，誘發眼震和暈眩。

治療：建議改善睡眠品質，預防偏頭痛發作，避免飲酒，搭配平衡訓練，強化腦部調節（抑制）暈眩的能力。

原因4：過度換氣 基底動脈缺血

患者基底動脈狹窄，在跑步喘氣時，過度換氣使血氧增加，顱內血管收縮，基底動脈血流減少，影響腦幹前庭神經核，無法調節抑制來自內耳的前庭平衡感覺，允許它們全數進入大腦，誘發暈眩。嚴重時，會出現運動失調、複視、肌肉無力，甚至意識障礙等症狀。

治療：建議需要長期服用抗血小板劑，搭配高劑量的二十碳五烯酸（EPA），循序漸進增加運動強度，以免腦幹中風 。