乳癌患者成馬拉松選手 乳房重建更自信

柯小姐罹癌後努力長跑，成為馬拉松賽常客，經乳房重建手術後，參加比賽更有信心。（圖：台灣南投醫院提供）

60歲柯小姐10年前罹患乳癌，治療後她靠長跑緩解化療副作用，成為馬拉松 跑者，但單邊乳房切除易造成長跑不適，最近她接受乳房重建手術 ，不僅身體外觀恢復正常，長跑時也有效減少皮膚摩擦，參加馬拉松比賽更有信心。

柯小姐10年前切除一邊乳房，後續並進行化療及放射治療，會產生惡心、嘔吐、疲倦等副作用，她相當堅強，邊接受化療、放療，也到體育館慢跑，減少副作用也讓身體更有活力，沒想到越跑越有心得，10年來參加大小馬拉松比賽，成為長跑好手。

馬拉松路跑路途遙遠，為了減少皮膚摩擦受傷，選手多半會挑選合適的內衣褲，柯小姐因單側乳房切除少了支撐，長跑時運動內衣容易位移，長時間的摩擦導致皮膚磨損受傷，汗水鹽漬也會刺激傷口，相當不舒服。

選手賽後會淋浴更衣，柯小姐擔心洗澡時脫下衣服，會嚇到其他女選手。所以從沒在賽後立刻沖洗，導致皮膚過敏，經常到皮膚科治療，讓她動了乳房重建手術的念頭。

去年底柯小姐到台灣南投醫院整形外科諮詢，醫師呂明川表示，乳房重建手術分為三階段，第一階段先植入組織擴張袋，並注入食鹽水擴張皮膚空間。第二階段取出擴張袋後，接著填入矽膠植入物；第三階段則是乳頭重建手術。手術可恢復患者乳房外型，對側乳亦可同時做隆乳或提乳等調整，達到理想外觀。

呂明川醫師透過乳房重建，讓柯小姐身體更完整，乳房外科醫師黃信傑及放射腫瘤 科主任翁益強也協助後續治療及術後追蹤，在醫療團隊協助下，柯小姐參加各項馬拉松比賽更有信心。