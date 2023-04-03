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車禍下身癱 幹細胞治療後能用輔具走路

林佩均
21歲覃頎恩因車禍造成下身癱瘓，經幹細胞治療8個月，可自行運用輔具穩健走路。（記者林佩均／攝影）
21歲覃頎恩因車禍造成下身癱瘓，經幹細胞治療8個月，可自行運用輔具穩健走路。（記者林佩均／攝影）

21歲熱愛棒球的台灣男子覃頎恩從少棒、青少棒、青棒，一路打進台灣成棒甲組春季聯賽，擔任投手的他卻因車禍造成下身癱瘓，人生陷入黑白，經台灣台中光田綜合醫院與尖端醫運用幹細胞治療八個月，覃已可自行運用輔具穩健走路，渴望重溫運動夢。

光田綜合醫院與尖端醫舉行記者會，分享脊髓損傷患者覃頎恩接受自體骨髓間質幹細胞治療成果，光田沙鹿院區院長陳子勇表示，過去被判定癱瘓的脊損患者，除了依靠輪椅，再無醫療介入的可能，隨著再生醫學的發展，造福更多脊髓損傷患者，為醫學進展帶來曙光。

前年，一場嚴重車禍造成覃頎恩胸椎第四、五節錯位性骨折，ASIA脊髓損傷程度為A級，也就是下肢完全性損傷。

覃當時面對癱瘓的下半身，痛苦不已，但覃媽媽不放棄，去年8月帶著兒子到醫院求診，接受幹細胞療程，從當時評估原有感覺止於胸椎第五節，經治療後四個月再次評估，已往下行至胸椎第七節有感覺，ASIA脊髓損傷程度進步到B級。

「家人沒有放棄我，我更不能放棄我自己！」覃頎恩指出，術後復健開始想上廁所，「肚子會有癢癢的感覺」，是很大的進步，現在持續加強核心肌群復健，期待有朝一日能重回投手丘，而家人是他最大的動力。

覃頎恩媽媽鼓勵，現在就是他的棒球比賽，醫療團隊已替他完成前5局，後4局要靠他來完成，「棒球比賽沒到9局下半誰，也不知道輸贏」，她會陪著兒子持續復健，再站上投手丘，延續棒球夢。

陳子勇解說，頎恩從完全無知覺到漸漸有感，是透過骨髓中含有間質幹細胞有免疫調節與細胞分化的能力，同時誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復。

治療方式是從患者體內抽取骨髓後，由專門的細胞製備場進行分離萃取及培養，再以精準定位注射的方式打回體內，讓受損的脊髓慢慢再生長。

術後配合積極的復健與其他輔助醫療，加上覃原先運動員底子佳，治療效果很好，目前已經可以自理日常起居、移位與排尿，也可在輔具的運用下走路更穩。

醫學 車禍 運動員

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