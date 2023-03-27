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醫用輻射低於吸菸 放射師：高階儀器可再降劑量

記者古和純／高雄即時報導
新型高階電腦斷層速度更快輻射低，影像品質整體大幅提升。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）
新型高階電腦斷層速度更快輻射低，影像品質整體大幅提升。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）

不少民眾赴醫院接受Ｘ光或核子醫學檢查時，內心不免擔憂醫材輻射量，對人體是否有害？台灣高雄醫學大學附設高醫岡山醫院籌設營運處醫療團隊放射副主任洪少筠表示，醫學影像檢查的輻射劑量很低，對人體的影響，甚至比吸菸或二手菸還小，千萬不能因害怕輻射而不敢做檢查，耽誤了疾病診斷。

「照那麼多張X光，到底對身體有害嗎?」洪少筠指出，常有患者在放射科接受Ｘ光檢查時詢問，實際上，醫學影像檢查輻射劑量很低，對人體的影響微乎其微，倒是吸菸及二手菸對人體的傷害遠大於醫用輻射線。洪少筠進一步分析，以重度吸菸者為例，一天若抽30支菸，一年輻射劑量高達13毫西弗，等同於吸入輻射量是照X光650次，超過一般民眾天然背景輻射年劑量的13倍。

洪少筠表示，香菸對人體健康的危險度遠高於醫用放射線，是因菸內具放射性「釙」和「鉛」，當香菸一點燃，內部的釙與鉛隨之蒸發，吸入積存肺中，對健康造成危害。

平日一般人接受來自太空、空氣、土壤、食物等天然背景輻射，洪少筠說，以台灣來說，年平均劑量約為1.6毫西弗，至於，在醫療上最常接觸的X光攝影，如牙科根尖片劑量，僅僅0.005毫西弗；如胸部X光劑量，僅0.02毫西弗；如腰椎側面也就是人體最厚位置需較大輻射劑量檢視，為1.2毫西弗，都低於每人平常接收的天然背景值。

若以其他常見的輻射檢查來看，洪少筠指出，乳房攝影每次劑量0.4毫西弗、腦部電腦斷層每次劑量2毫西弗，而癌症放射治療為了殺死癌細胞，使用劑量相對較高，但因為放射治療是經由醫師及醫學物理師制定精準的治療計畫，分次照射在腫瘤部位，可大幅降低對於正常組織的傷害。

科技日益進步，醫療技術與儀器也隨之日新月異，為減輕民眾的疑慮，高醫岡山醫院即將在今年下半年興建完工，高醫指出，日後將引進業界最新的高科技儀器，發展智能醫療照護，升級北高雄地區民眾的健康照護。

以一般X光檢查為例，新型X光機具AI影像優化降低劑量功能-自動曝露控制（AEC），機器根據每人體厚不同，自動偵測所需要X光劑量，當偵測板接受足夠成像X光量後，即自動停止輸出，加上AI最新大數據整合，將結果影像優化，平均需用到X光輻射劑量，可大幅降低到以往的三分之一到二分之一。

此外，高醫岡山醫院說，將引進新型雙光能768切高階電腦斷層，照射速度更快，代表患者曝露於輻射下時間縮短，承受輻射量更低。以目前最夯的低劑量肺部電腦斷層為例，一個正常體型的成年人，可低至0.16毫西弗，代表用大約胸部X光8張劑量，就可以達到整個肺部約150張細切影像，在智能AI功能加乘下，影像品質將整體提升。

副主任洪少筠表示，為達到檢查或治療的目的，並提供醫師診斷或治療必要的資訊，醫師會以輻射的最適化與正當性原則來實行檢查或治療，檢查與治療過程也會將非重點部位遮蔽，患者所獲利益遠超過輻射的風險。如有疑慮，可與醫師多做溝通後再檢查與治療。

高醫岡山醫院籌設營運處醫療團隊放射科副主任洪少筠。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）
高醫岡山醫院籌設營運處醫療團隊放射科副主任洪少筠。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）
新型X光機治療檢查結合AI降低輻射。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）
新型X光機治療檢查結合AI降低輻射。（高醫岡山醫院籌設營運處提供）

醫學 AI 攝影

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