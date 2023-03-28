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男子便秘又吃麻辣鍋「那兒」竟出現小肉球

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

今年30歲的王先生從小便秘，又因工作長期久坐，在一次麻辣鍋聚會後排便時，發現肛門口出現一顆小肉球，需要用手推回去，非常不舒服。到醫院檢查發現有3度內痔，但由於他對傳統痔瘡手術非常抗拒，擔心疼痛且恢復期長，經醫師建議採取「雷射痔瘡消融手術」，減少疼痛恢復也較快。

內痔容易出血、脫垂 外痔常造成癢腫痛

台灣亞東紀念醫院大腸直腸外科醫師官泰全說明，痔瘡在肛門口以齒狀線為界可以分成內痔與外痔，內痔含有部分腸黏膜成分，容易出血、脫垂，以往也以脫垂的嚴重程度分成1到4級；外痔含有部分皮膚成分，常造成癢、腫、痛。以往「傳統痔瘡切除手術」，其原理都是將痔瘡「挖除」，疼痛感7到8分以上，有人形容如同生產一般疼痛，甚至需躺床一星期以上；近年來雖有「微創痔瘡切除手術」，雖將傷口縮小，但原理相近，疼痛感也只降低了一點點，大約4到5分。

「雷射痔瘡消融手術」傷口小、疼痛感低

官泰全指出，最新的「雷射痔瘡消融手術」的做法是在肛門旁開0.2公分的小傷口，將雷射光纖伸進痔瘡組織內，用高能量的雷射將痔瘡組織破壞，其中的血管組織會封閉壞死，進而治療痔瘡出血的問題；同時，組織遭到破壞後會開始萎縮，對於脫垂的痔瘡也達到縮小治療的目的。

此手術最大的好處是傷口極小、疼痛感只有1到2分，只會在手術後感到肛門脹脹的，且一星期後就幾乎恢復，大幅降低了手術後的不適，對以內痔為主的病人效益極高。若病人有部分外痔，可以合併在同次手術一同切除，相較其他手術方式，疼痛感還是大幅減少。

官醫師呼籲，每位病人情況各異，需與醫師做完整討論。此外，儘管做完手術後痔瘡復發率低，但還是要維持好的生活習慣，多喝水、多吃蔬菜水果且多運動，養成良好排便習慣，才是維持好肛門的不二法門。

【延伸閱讀】

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痔瘡脫垂推不回　「1治療方式」傷口小、當日可返家

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57196

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