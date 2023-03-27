拖板車駕駛突然急遽胸痛 緊急心導管手術救他一命

大里仁愛醫院心臟內科主任方修御建議如果平常有三高，一定要按時規則服用藥物，有抽菸的習慣也要盡早戒菸，如果有持續胸痛、喘、冒冷汗一定要趕緊就醫，以避免延誤病情。（大里仁愛醫院提供）

台灣高雄一名46歲拖板車駕駛，與妻子開車南來北往載送貨物，日前送貨到台中大里時，突然急遽胸痛，緊急到大里仁愛醫院就醫，發現是急性前壁心肌梗塞，所幸術後一天便從加護病房轉普通病房，隔天即出院，與妻子一起開著拖板車回高雄。

大里仁愛醫院心臟內科主任方修御說，急性心肌梗塞是一種急性且嚴重的心臟疾病，原因在於冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到它所供應的心肌細胞，造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至休克或死亡。心肌梗塞好發於吸菸、高血壓 、有家族病史、糖尿病、肥胖者。主要治療方式為藥物治療加上緊急冠狀動脈氣球擴張及血管支架置放手術 。

他說，急性心肌梗塞為冠狀動脈完全堵塞導致，因為完全堵塞，所以暫時無法看清冠狀動脈的管徑，往往心臟內科醫師都是利用經驗判斷血管的大小以長度來放置冠狀動脈血管支架。

他說，新一代的血管內影像可以讓探頭到冠狀動脈內，看清楚血管的管徑以及長度，更可以看清楚血管內血栓的成分，達成優化血管支架置放，進而改善病患的預後，是國外心臟介入醫師目前執行血管支架置放的主流。血管內光學相干電腦斷層（OCT）即是其一。

他說，這名駕駛不知道自己有高血壓及高血脂疾病，更未定期服用藥物，平時又有抽菸的習慣。建議如果平常有三高 ，一定要按時規則服用藥物，有抽菸的習慣也要盡早戒菸，如果有持續胸痛、喘、冒冷汗一定要趕緊就醫，以避免延誤病情。