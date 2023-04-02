心肌梗塞年輕人好發 醫籲注意4大關鍵

有心肌梗塞家族史的人，吸菸和家族史更容易加乘心肌梗塞的風險；圖為示意圖。（Getty Images）

台灣藝人王瞳丈夫、馬來西亞歌手艾成的40歲弟弟艾翔，日前在馬來西亞因心肌梗塞猝逝。台灣振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說，心肌梗塞有年輕化趨勢，臨床上40歲左右心肌梗塞患者，其實不少見，年輕人好發原因多與「吸菸」有關，又合併高油脂飲食，及常不自知已有糖尿病 、高血壓 、高血脂問題，因此易突發急性心肌梗塞。

黃建龍提醒，年輕族群預防心肌梗塞，有4大關鍵不可不知：1.戒菸，2.控制三高 ，3.體重過重或肥胖者需減重，4.有家族病史者。

黃建龍表示，胸悶是急性心肌梗塞常見典型症狀，患者會感覺「一塊大石頭壓在胸口」，出現胸口緊緊的、呼吸喘不過氣的情形，同時可能合併冒冷汗、下巴麻、左肩麻、惡心、嘔吐等輻射痛、轉移痛，若胸悶等不適超過15分鐘未緩解，顯示症狀已無法靠休息解決，應盡速就醫檢查及治療。

心肌梗塞好發原因很多，以心血管阻塞最多。黃建龍指出，心血管阻塞主因是受高膽固醇影響，心血管出現粥狀硬斑塊，使得血管硬化，一旦在壓力、溫差劇烈變化等情形下，容易造成斑塊剝落阻塞血管、血流，引發心肌梗塞。

若要預防心肌梗塞，黃建龍強調，在注意膽固醇時，應特別注意低密度膽固醇（LDL）數值，如一般健康民眾應維持在每百c.c.130毫克，糖尿病患者則控制在100毫克以下；如果是曾罹患心肌梗塞的患者，數值更應維持70毫克以下，並注意控制糖尿病、高血壓，例如高血壓檢查數值標準收縮壓130、舒張壓80毫米汞柱，有助於降低心肌梗塞的風險。

黃建龍說，低密度膽固醇數值高低受到基因影響，而飲食、運動的影響有限，僅有3成，建議民眾平時應到醫院檢查，若發現低密度膽固醇數值偏高，應用降膽固醇藥物控制，以防心肌梗塞。

年輕族群好發心肌梗塞，可能與家族遺傳有關，黃建龍指出，如果爸爸45歲或媽媽55歲左右曾罹患心肌梗塞，家中孩子極可能帶有家族遺傳，罹患心肌梗塞風險會比一般人高出2至8倍，務必提高警覺。