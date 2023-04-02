「隱藏版癌王」膽道癌 早期很難發現

膽道癌較難早期發現，因大多無症狀或不明顯，臨床上六至七成病友確診時已是晚期。（Getty Images）

57歲劉先生是中藥行老闆，5年前出現消化不良，進食就脹氣，起初以為是胃問題，自行抓中藥治療。但後續出現黃疸，皮膚變黃，「連床單都睡成黃色」，半年後就醫，確診肝內膽管癌第3期，腫瘤 10.5公分，無法開刀摘除，經醫師評估參加免疫療法合併化療臨床試驗，腫瘤明顯縮小，症狀也好轉，劉先生從「人生無望」到病情獲控制。

7成病友 確診已是晚期

胰臟癌是「癌王」，膽道癌（或稱膽管癌）堪稱「隱藏版癌王」，像香港明星沈殿霞、台灣和信第二代辜啟允等皆因膽道癌驟逝。以台灣為例，國健署109癌症 登記，膽道癌新診斷人數當年增加到2629人，五成以上為男性，以60多歲以上年長者居多。

膽道癌包括肝內膽管癌、肝外膽管癌及膽囊癌、壺腹癌，其中肝內膽管癌發生率最高。膽道癌較難早期發現，因大多無症狀或不明顯，民眾多半到出現消化不良、全身搔癢、尿液變深、糞便變淺等明顯症狀時才就醫檢查，因此臨床上六至七成病友確診時已是晚期。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，過去鮮少認為膽道會罹癌，因此膽道癌過去常被界定為肝癌，亞洲發生率相較歐美高，台灣近年膽道癌患者以4%比率增加。

晚期5年存活率 小於5%

台灣林口長庚醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙表示，雖手術 切除病灶是膽道癌治療最有效的方法，但僅不到3成病友可接受手術治療，術後也易復發，平均5年存活率僅10至30%。無法手術只能化療的病友，僅3至3成病友腫瘤有縮小，後續病友還可能出現肝功能惡化、重複膽道感染、惡病質和營養不良等問題，存活期僅8到10個月，晚期膽道癌的5年存活率小於5%，死亡率相當高。

免疫治療併化療 費用高

義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘表示，免疫療法合併化療，有3成病友腫瘤明顯縮小，整體存活期超過1年，有2成5以上病友存活期大於2年，打破膽道癌治療10多年來的困境。不過費用是一大負擔。

饒坤銘表示，若膽道癌病灶靠近膽囊、或出現黃疸症狀，較有機會及早發現，台灣許多患者同時有肝癌及膽道癌，更是治療上的挑戰。膽結石摩擦久了，膽囊內膜因慢性發炎會惡性病變，建議民眾若有膽結石需追蹤，或是超音波發現膽囊較厚、有息肉都要小心，建議50歲後每1至2年做詳細健康檢查。

陳仁熙提醒，年輕先天性膽道囊腫患者，建議及早切除囊腫，膽結石若掉至膽道產生發炎，則有可能引發膽道癌危機，除移除膽結石外，更應從前端預防，包括控制體重、體脂及膽固醇、糖尿病等。