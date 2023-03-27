脂肪肝「照超音波看起來油油的」他肝指數飆破2百

(取材自健康醫療網)

炸物配甜點讓人愛不釋手，但當心合併糖尿病 會導致肝指數 飆高。一位四旬男子有脂肪肝、糖尿病合併肝功能異常，肝指數最高飆到2百多，照超音波檢查看起來泛油光，「肝臟八成都被脂肪堆積！」即使服用護肝藥也無明顯成效。男子最後下定決心減重，每天夜跑瘦下20公斤，終於不用再吃血糖 藥，重度脂肪肝也回歸正常。

國外研究指出，身體質量指數（BMI）數值越高，罹患脂肪肝的機率也越高。林新醫院胃腸肝膽科主任張瑞旻說明，脂肪肝常見的成因包括酗酒、糖尿病、血脂過高、基因遺傳、體重過重或代謝異常、減重過快、飲食不正常及服用類固醇等藥物所引起，會造成脂肪代謝異常，堆積成脂肪肝。

94%脂肪肝患者 有高血糖風險

脂肪肝與糖尿病互為因果關係，94%脂肪肝患者有高血糖風險，脂肪代謝異常會造成胰島抗性增加，胰島被迫加班久了就會變成糖尿病，糖尿病又會造成身體代謝異常加重脂肪肝，形成惡性循環。

皮膚變黃、容易疲倦 恐是肝硬化

根據台灣2008年癌症登記資料顯示，24.3%肝癌與脂肪性肝炎有關。醫師提醒，BMI大於25（過重）之民眾，若合併肝功能異常、慢性肝炎，就屬於肝硬化之高風險族群，一旦等到皮膚泛黃出現黃疸、易疲勞倦怠時，恐為時已晚，容易罹患嚴重肝病。建議有脂肪肝之民眾，每半年應做肝功能超音波檢查，檢查肝臟表面是否有粗糙或硬化。

「肝」緊運動減重 幫脂肪肝瘦身

所幸脂肪肝可逆轉，包括控制體重、戒酒、減肥、少吃油膩食物、控制糖尿病等。每周運動3天，每次運動30分鐘，如慢跑和游泳都有助燃燒脂肪，將BMI維持在18-25之間；飲食方面少吃油炸類食物，多攝取蔬果與奶蛋魚雞等優質蛋白質，都可控制三高數值。

最後，病急切勿亂投醫，有民眾曾誤食藥物導致急性肝炎送醫！醫師呼籲避免吃來路不明的藥品與藥草，以免造成肝臟發炎；另根據統計，大夜班從業人員肝指數平均偏高，因此維持健康作息也很重要；加上台灣B、C肝盛行，民眾一旦發現有肝炎，及早配合醫師治療，都可降低未來發生肝硬化與肝癌的機會。

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資料來源：健康醫療網

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