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嘴歪、眼斜 減壓手術讓表情肌恢復正常

徐如宜
病患因車禍入院，住院期間嘴巴活動不對稱、右臉沒辦法做表情，顏面神經部分運動功能受損（左）。經顏面神經減壓手術，術後兩周病人的眼睛可以完全閉合、嘴巴活動和表情肌回到正常（右）。（圖：台灣小港醫院提供）
病患因車禍入院，住院期間嘴巴活動不對稱、右臉沒辦法做表情，顏面神經部分運動功能受損（左）。經顏面神經減壓手術，術後兩周病人的眼睛可以完全閉合、嘴巴活動和表情肌回到正常（右）。（圖：台灣小港醫院提供）

高雄22歲方姓男大生出車禍送到急診，檢查發現顳骨乳突骨折和鼓室內出血，經治療雖然臉部消腫，但右臉癱瘓，眼睛無法完全閉合、嘴巴活動不對稱、右臉做不出表情，於是會診整形外科；台灣小港醫院表示，進行顏面神經減壓手術後兩周，病人眼睛可完全閉合，嘴巴活動和表情肌都已回到正常（左圖，台灣小港醫院提供），追蹤後續聽力。

小港醫院整形外科醫師徐詣表示，車禍或者巨大外力撞擊所造成的頭部外傷，有時會形成耳部的顳骨骨折。因為顏面神經的一部分走在顳骨中，所以容易會有顏面神經麻痺的併發症。當顏面神經麻痺時，神經便無法控制臉部肌肉，因此患側的肌肉便無法活動，產生嘴歪、眼皮不能閉合、流眼淚、食物在口內有停滯感、喝水會流出來等症狀，看起來是嘴歪、眼斜。

徐詣說，這名男大生顏面神經部分運動功能受損，從電腦斷層上看到顳骨乳突部骨折可能壓迫到顏面神經主幹，從耳前開傷口進去確認顏面神經狀況。顳骨骨折造成的神經受損一般是水腫造成神經鈍傷而非創傷性神經截斷，進程會較慢，一般建議採保守治療，但與病人家屬溝通後，決定採手術方式，很開心術後病人臉部表情已完全回到正常。

民眾臉部出現某些徵兆時，可能與顏面神經麻痺有關。徐詣表示，這些症狀包括臉歪嘴斜、無法閉眼、眼睛乾澀、臉部麻痺、口水外流、抬頭紋消失、溢淚、味覺異常等。

徐詣強調，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。

小港醫院整形外科醫師徐詣表示，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，...
小港醫院整形外科醫師徐詣表示，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。（圖：台灣小港醫院提供）

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