睡眠呼吸中止症 達文西手術助好眠

醫生執行達文西手術治療睡眠呼吸中止症。（圖：台灣嘉義基督教醫院提供）

40歲的黃先生在科技業上班，因睡覺會發出如雷的打鼾聲，老婆嫌吵分房睡，又說他打鼾時會突然停止，好像呼吸中止很嚇人，他也常在半夜驚醒。經台灣嘉基耳鼻喉科醫師王士豪檢查發現，有重度的睡眠呼吸中止症，在使用達文西手術 系統進行舌根部手術及扁桃腺切除併軟顎懸雍垂顎咽成型手術，總算讓他能安心睡覺放心工作。

黃先生因打鼾聲讓枕邊人受不了，還說半夜聽到鼾聲會突然停止，好像呼吸中止，他在出差時也擔心吵到同事，不敢睡覺，卻在開會時秒睡猛打呼，差點丟了工作。在親友介紹下到嘉義基督教醫院就診。

院方表示，根據醫學 報告統計，台灣男性兩人中就有一人會打鼾，近年睡眠醫學會調查民眾打鼾的盛行率卻已高達近七成，可見打鼾盛行率逐年攀升，而會打鼾的人約有三成會罹患了阻塞型睡眠呼吸中止症。

王士豪表示，睡眠呼吸中止症是因為睡眠過程中，呼吸道阻塞導致間歇性的呼吸中止情況，平均一小時多於五次呼吸中止就會造成身體健康的危害，因為睡眠呼吸中止症都會合併出現打鼾的情況，不僅造成家人困擾、社交發生困難，更影響健康，增加罹患心肌梗塞、中風 或失智的風險。

黃先生在經過睡眠生理的詳細檢查後，醫師發現患有重度的睡眠呼吸中止症，平均每小時呼吸中止次數高達76次，並有嚴重的血氧濃度不足，經內視鏡檢查發現有扁桃腺肥大以及舌根部淋巴組織增生，導致上呼吸道狹窄的情況。

王士豪表示，相較於傳統的軟顎懸雍垂顎咽成型手術，達文西手術治療睡眠呼吸中止症的成功率達到76%，因達文西手術系統有放大達10倍的3Ｄ立體影像系統與可彎曲的機器手臂，在手術時讓醫師可更清楚看到手術視野內的組織與血管，可更細膩的切除肥大的淋巴組織保留咽喉內的黏膜組織，並避開重要的血管或神經，達到好的止血效果，術後的功能恢復更佳。