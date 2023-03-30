偏頭痛別等發作才止痛 預防用藥更重要

頭痛成因上百種，但「偏頭痛」常被民眾誤認為是腦疾病。（本報資料照片）

不想偏頭痛頻繁發作，預防性用藥很重要。三軍總醫院神經內科部科主任楊富吉教授表示，若每周至少偏頭痛一天以上，可考慮以四大類預防性藥物來降低偏頭痛的發作頻率，包括抗癲癇藥、乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗憂鬱劑等。

楊富吉說，偏頭痛預防性用藥常需每天服用，若使用一種預防性用藥後，頭痛發作頻率改善有限，醫師會考 慮合併使用第二種或第三種預防用藥。

這些預防性藥物可改善偏頭痛的發作頻率，但也可能會產生頭暈、嗜睡、記憶變差、心跳變慢、體重增加等副作用，因此須由醫師謹慎做藥物的選擇及劑量的調整。

醫師開藥時也常需做足衛教宣導，尤其預防性用藥不像高血壓 、糖尿病 藥物，患者要吃一輩子，偏頭痛預防性用藥多半使用三至六個月，會逐量減藥或停藥。治療的目標為頭痛發作頻率降為一周不超過1天，一個月不超過4天。

不建議長期依賴止痛藥

新光醫院神經科主治醫師陳威宏表示，偏頭痛發作依據頻繁度、嚴重程度進行分層治療，如果急性發作的偏頭痛不是太嚴重，可使用一般止痛藥，但不建議長期依賴使用，否則恐出現成癮性，甚至使用過度造成頭痛加劇；目前也有針對急性偏頭痛的藥物，但為處方藥需醫師開立。

針對急性偏頭痛發作，楊富吉表示，坊間民眾熟悉的止痛藥，像是普拿疼（乙醯氨酚）、布洛芬或日本EVE止痛藥等，建議當偏頭痛症狀出現時「越早服用效果越好」。

但若坊間止痛藥效果不佳，可就醫診治，由醫師評估開立翠普登類藥物（如英明格、羅莎疼）等處方藥物，減緩急性發作的不適。部分女性月經周期相關的偏頭痛，亦可使用英明格來做預防性治療用藥。

寫頭痛日記 有利診斷用藥

楊富吉說，除了藥物治療以外，建議患者需記錄「頭痛日記」以了解自身頭痛發作頻率、持續時間，是否有噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，女性患者也可記錄月經周期，評估月經期間是否頭痛頻率增加。每次回診時，醫師也可藉由患者的「頭痛日記」，來檢視處方預防性用藥、急性用藥的治療效果。

陳威宏表示，偏頭痛其實不應等到發作才吃止痛藥，「偏頭痛預防」更為重要，需提早找出頭痛加重因素，像是壓力、睡眠不足、情緒影響等，確認真正的頭痛原因。現代人壓力過大，建議尋找適合自己的紓壓方式，以及維持正常作息、充足睡眠、適度運動等，若頭痛頻繁，應使用預防性藥物，減少依賴止痛藥情況，不建議病人長期服用坊間自購止痛藥，可能會造成藥物過度使用，反而使頭痛加劇頻繁。

治療新選擇 注射肉毒桿菌

近年注射肉毒桿菌、CGRP單株抗體，成為治療慢性偏頭痛的新選擇。楊富吉表示，偏頭痛的發生與三叉神經血管系統過度活化有關，而CGRP是與三叉神經血管系統活化有高度相關的血液生物標記。

過去研究發現，偏頭痛患者血液中CGRP濃度明顯較高，而使用CGRP單株抗體或CGRP拮抗劑等，皆可助於降低CGRP濃度，進而改善患者的頭痛。除了CGRP單株抗體的針劑治療外，未來口服的CGRP拮抗劑也會引進台灣。