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偏頭痛66%與遺傳相關 多在青少年期發病

許政榆
偏頭痛為門診中最常見的頭痛類型，具有高度遺傳相關性。（取材自Pexels）
偏頭痛為門診中最常見的頭痛類型，具有高度遺傳相關性。（取材自Pexels）

很多人都有頭痛的經驗，可能忍一忍就過去，或吃個止痛藥就緩解。但對偏頭痛患者來說，頭痛是可怕的夢魘，有時一發作就是大半天，還會伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵，嚴重影響工作、生活。偏頭痛能靠吃藥根治嗎？還是得一輩子和它和平共處？值此季節交替溫差大的時刻，偏頭痛患者更要學會如何預防頭痛發作。

一名40多歲英文老師，長年飽受偏頭痛之苦，每次發作就會噁心、嘔吐，導致無法上課必須請假，嚴重影響工作。過去她曾使用口服預防性藥物，但出現心跳慢、血壓低、嗜睡、頭暈等副作用，甚至自覺影響記憶力。近年單株抗體等藥物逐步運用於治療偏頭痛，因符合健保申請條件，患者使用後偏頭痛頻率大幅下降，也減緩不適症狀，改善生活品質。

台灣三軍總醫院神經內科部科主任楊富吉教授指出，偏頭痛與緊縮型頭痛皆屬於原發性頭痛。偏頭痛的常見症狀包括搏動性的抽痛、噁心、嘔吐、怕光、怕吵等，疼痛程度屬於中度至重度，容易造成患者失能，為門診中最常見的頭痛類型。而在社區中盛行率最高的是緊縮型頭痛，患者症狀較不常合併搏動性的抽痛、噁心、嘔吐、怕光、怕吵或失能，疼痛程度屬於輕度至中度。

1成為預兆型偏頭痛

楊富吉表示，根據研究發現，偏頭痛病人約七成與遺傳相關，若父母其中一人患有偏頭痛，其子女約46%會有偏頭痛；若父母皆有偏頭痛，子女約66%會有偏頭痛，具有高度遺傳相關性。台灣新光醫院神經科主治醫師陳威宏表示，有偏頭痛體質的患者不一定會時常發作，但若一個月痛超過一次，建議就醫檢查。

偏頭痛分為預兆偏頭痛、無預兆偏頭痛。楊富吉說，在國外，預兆偏頭痛的比率較高，約二至三成，而台灣的預兆偏頭痛約占一至二成，其餘為無預兆偏頭痛。常見的預兆類型為視覺預兆，症狀包括視力模糊、眼前閃光、鋸齒狀亮點等。台灣本土研究發現，預兆偏頭痛的患者，許多從青少年開始就有偏頭痛，與遺傳基因高度相關。

不治療恐痛上4小時

急性偏頭痛發作若不予以藥物治療，恐要痛上至少4小時才有機會緩解。根據國際頭痛疾病分類，偏頭痛的診斷可依照「54321」口訣進行判別：「5」為出現過類似頭痛至少「5」次以上；「4」為頭痛若不予以藥物治療，至少持續「4」小時，但很少持續疼痛超過「3」天；「2」為偏頭痛特徵符合「2」項以上，包括單側頭痛、搏動性抽痛、中等至重度疼痛、日常活動會使頭痛加劇（如走路或爬樓梯）；「1」為頭痛時伴隨噁心或嘔吐、怕光及怕吵之其中「1」項症狀。

楊富吉表示，一般民眾可利用簡易3項條件來快速篩檢自身的頭痛是否為偏頭痛，包括「頭痛發作時是否需要休息」，例如無法上班、上課、做家事；「頭痛發作時是否會合併噁心」；「頭痛時是否會怕光(對光線感到刺眼)」，若上述3項條件中滿足2項以上，則為偏頭痛的機率高達九成。

原發性頭痛不須檢查腦部

至於頭痛的腦部檢查，楊富吉表示，偏頭痛、緊縮型頭痛等，屬於原發性頭痛，一般無需額外進行腦部影像檢查，多以臨床症狀及診斷標準來判定。

但若頭痛以外，合併有其他症狀，如發燒、肢體無力、癲癇發作等局部神經學症狀，或50歲以上才開始頭痛、雷擊式頭痛、姿勢性頭痛；咳嗽、蹲踞、運動、從事性行為等增加腹內壓行為時，頭痛會加劇等情形時，則需安排腦部影像檢查，來做續發性腦部的鑑別診斷，以排除腦部結構性或血管性的病灶。

血壓 健保 篩檢

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