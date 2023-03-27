多發性骨髓瘤 長者面臨3大折磨

多發性骨髓瘤病患以65歲以上長輩占多數，病患常出現疲倦、貧血、骨頭痠痛、腎功能變差等症狀。(Getty Images)

有些癌症 專以長輩為攻擊目標，多發性骨髓瘤就是其一。醫師觀察發現，多數多發性骨髓瘤的年長病患面臨「癌症狀干擾」、「慢性病攪局」與「療程不完整」等三大折磨，導致生活、行動大受牽制。

出現疲倦、貧血、骨頭痠痛

癌症希望基金會董事長王正旭表示，多發性骨髓瘤病患以65歲以上占多數，病患常出現疲倦、貧血、骨頭痠痛、腎功能變差等症狀，多數年長者原本就有心血管疾病或腎臟病等慢性病，罹癌後更雪上加霜，病患即使想繼續工作、做志工也有心無力。

台灣台中榮總血液腫瘤 科主任滕傑林指出，目前多發性骨髓瘤的治療，可使用標靶治療藥物抗CD-38，用於復發的病人的第二線治療，該藥搭配蛋白酶抑制劑或免疫調節劑一起使用，一半以上的患者反應率好，可降低骨折、高血鈣及腎衰竭的併發症 ，提升患者的生活品質。

抗CD38標靶藥物的治療不能停，必須到疾病惡化為止，滕傑林說，有人兩周打一針，有人一個月打一針，為的是避免復發，通常從新診斷到復發，約有三成患者會不幸離世。

「從醫療角度來看，我們希望可以接受治療的病患，全部都能接受目前醫療指引所訂標準療程。」王正旭指出，若藥物療效受認可，副作用也比較輕微，對病患恢復正常生活、行動力絕對可帶來好處。不過每個人財務能力不同，弱勢者恐怕會導致療程不完整。

治療無法持續 常感無助

3月是多發性骨髓瘤關懷月，對此，滕傑林希望病人可以多與醫師溝通、配合治療，民眾對相關症狀也可以及早察覺，及早戰勝病魔。

王正旭認為，多發性骨髓瘤病患在癌症、慢性病的夾擊下，加上治療療程可能受限縮，常會產生孤單、無助情緒，非常需要家人、社會大眾的關心，期待癌友、癌友家人可以多運用癌症希望基金會提供的各項資訊、知識與資源，像各類教育小冊子、醫院內的癌症資源中心等，抗癌路上才會更有力量，也更有動力。