當心「隱藏版癌王」半數以上這癌確診已晚期 存活期難破1年大關

（圖：健康醫療網提供）

膽道癌並非罕見癌症 ，常與胰臟癌搞混。現年57歲的劉先生是中藥行老闆，五年前開始出現消化不良，進食就脹氣，起初自行抓中藥治療，症狀時好時壞持續了半年才就醫，醫師發現他眼睛明顯發黃，進一步檢查確診為肝內膽管癌第三期，當時腫瘤 已有10.5cm，研判無法開刀摘除，所幸在醫師評估下參加免疫療法合併化療臨床試驗，腫瘤明顯縮小，腹痛、黃疸症狀也好轉。

6-7成病友確診時已是晚期

膽道癌又稱膽管癌，根據癌症登記年報顯示，新診斷人數逐年增加，其中又以60歲以上的年長者居多。膽道癌初期通常沒有徵兆或症狀不明顯，即使出現消化不良、腹部疼痛、食慾不佳、體重下降等症狀，也難以聯想到癌症，往往等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深或是糞便變淺等明顯症狀才就醫檢查，高達6-7成病友確診時已是晚期。

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，膽道癌鮮為人知，診斷上過去也常被界定是肝癌，由於膽道癌治療進展慢，且治療選項少，對於無法手術 治療的膽道癌病友，在過去10多年來只有化學治療能選擇，以及局部輔以放療，其副作用也嚴重影響病友的生活品質，病友們皆殷殷期盼新興療法能夠突破治療困境。

林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙教授表示，膽道癌依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌這四個類型。肝內膽管癌發生比率較高，膽囊癌次之。雖然腫瘤形成原因尚不明確，但目前已知風險因子包括：(1)長期導致膽汁鬱積的疾病；(2)罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病：如原發性硬化性膽管炎或潰瘍性結腸炎；(3)慢性B型、C型肝炎或肝硬化；(4)特定肝吸蟲感染，如中華肝吸蟲；(5)經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質；(6)膽管良性瘤，如膽管乳突狀瘤病；(7)肥胖；(8)糖尿病；(9)抽菸、酗酒，符合上述九大高危族群的民眾皆應養成定期檢查的習慣。

過往膽道癌存活期難突破一年

在過去由於治療方式有限，膽道癌只分為可開刀與不可開刀，僅有不到三成病友可以接受手術治療，且術後容易復發，賴基銘教授坦言：「大部分病友兩年內都會陣亡」，平均五年存活率僅10-30%左右。陳仁熙教授補充，對於無法手術只能接受化療的病友中，化療效果也不如預期，中位存活期僅有約8-10個月，晚期膽道癌的五年存活率小於5%，臨床治療棘手程度及高死亡率，使病友確診即陷入治療困境，急需新的藥物來突破現況。

免疫療法登場救援 帶來新希望

近年來，免疫療法已成為癌症治療新趨勢，不論是單獨治療或是合併其他治療策略，臨床應用上都有不錯的成果。義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘教授表示，免疫療法的治療原理是破壞癌細胞欺騙人體免疫系統的機制，使病友自身的免疫細胞得以重新辨識並消滅癌細胞。

根據臨床數據顯示，免疫療法合併化療的使用可以顯著降低病友的死亡風險，3成病友不僅腫瘤明顯縮小，整體存活期超過1年，更有2成5以上病友存活期大於2年，打破膽道癌治療10多年來的困境。

饒坤銘教授以前述個案劉先生為例，當時因腫瘤太大，若進行手術切除，剩下的肝功能將不足以支撐日常生活，因此在20多天的膽汁引流後，即加入免疫療法的試驗，兩次療程後劉先生都自覺狀況感善，腹痛減少。雖然期間因肝指數(GOT、GPT)上升一度中斷，不過治療不到1年就觀察到腫瘤明顯縮小，至今歷時3年多，原本10.5公分的腫瘤也僅剩2-3公分，就像一顆大蘋果縮減成只剩果核，幾乎沒有活性，良好的成效也令團隊感到振奮。

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資料來源：健康醫療網

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