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男大生車禍顏面神經麻痺臉癱瘓 減壓手術表情肌回正常

記者徐如宜／高雄即時報導
小港醫院整形外科醫師徐詣表示，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。（小港醫院提供）
小港醫院整形外科醫師徐詣表示，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。（小港醫院提供）

台灣高雄22歲方姓男大生出車禍送到急診，檢查發現顳骨乳突骨折骨和鼓室內出血，經治療雖然臉部消腫，但右臉癱瘓，眼睛無法完全閉合、嘴巴活動不對稱、右臉做不出表情，於是會診了整形外科。小港醫院表示，進行顏面神經減壓手術後兩周，病人眼睛可完全閉合，嘴巴活動和表情肌都已回到正常，追蹤後續聽力。

小港醫院整形外科醫師徐詣表示，車禍或者巨大外力撞擊所造成的頭部外傷，有時會形成耳部的顳骨骨折。因為顏面神經的一部分走在顳骨中，所以容易會有顏面神經麻痺的併發症。當顏面神經麻痺時，神經便無法控制臉部肌肉，因此患側的肌肉便無法活動，產生嘴歪、眼皮不能閉合、流眼淚、食物在口內有停滯感、喝水會流出來等症狀，別人看來是嘴歪、眼斜，對病人的身心都造成影響。

徐詣說，這名男大生顏面神經部分運動功能受損，從電腦斷層上看到顳骨乳突部骨折可能壓迫到顏面神經主幹，從耳前開傷口進去確認顏面神經狀況。病忠發現顏面表情異常已是創傷一周後，顳骨骨折造成的神經受損一般是水腫照成神經鈍傷而非創傷性神經截斷，進程可能會比較慢，一般會建議採取保守治療，但是與病人家屬溝通後，經過考慮決定採用手術的方式，也很開心術後病人臉部表情已經完全回到正常。

民眾臉部出現某些徵兆時，可能與顏面神經麻痺有關。徐詣表示，這些症狀包括臉歪嘴斜、無法閉眼、眼睛乾澀、臉部麻痺、口水外流、抬頭紋消失、溢淚、味覺異常等。有人詢問與單側中風該如何區分？除了病因不同，中風症狀常常不僅限於臉部，會合併單側肢體無力、吞嚥困難、頭痛欲裂、步態不穩等，有這些症狀，中風可能性就變得相當高。

徐詣強調，早期介入治療對於創傷後造成顏面神經受損是很重要的，如果能夠早期將受損的神經修復，通常會得到較好的結果。

中風 手術 車禍

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