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重複性經顱磁刺激 物理調節改善憂鬱、中風、失智

林宏時
中風之後手腳不靈活或是講話不靈光，可藉由重複性經顱磁刺激來改變。（圖：台北榮總提供）
中風之後手腳不靈活或是講話不靈光，可藉由重複性經顱磁刺激來改變。（圖：台北榮總提供）

腦部是靠電流傳導在傳遞訊息，一些基本的生活都是靠電流來傳導訊號。那麼引用外面的電流來影響我們腦部的電流，可行嗎？1940年代義大利的醫師發明用電流來誘發癲癇治療嚴重的精神病患，這是直接將電接在身體上，有一種觸電的感覺。

後來有更人道的做法，是經由電磁感應將外部電流以非侵入性無痛的方式，在腦部產生相對應的內部電流，就是「經顱磁刺激」。如果我們用重複的頻率來刺激腦袋，即為重複性「經顱磁刺激」。

電磁感應是「經顱磁刺激」最基本的原理，也就是有電就可以產生磁場，有磁場就可以誘發電流，像風力發電的原理一樣，只要在腦袋外面夠靠近的地方用電流環繞，就可以產生夠強的磁場，然後導入腦袋誘導出相對應的電流，就可以影響腦袋。

腦部掌管我們看東西、手腳活動、吃飯、喝飲料、情緒管理、講話，如果腦袋改變，這些行為都會有所不同。比如說情緒出問題，會得到憂鬱症，即可藉由重複性「經顱磁刺激」治療，這也是美國食品藥物管理局（FDA）通過的適應症，目前這種治療方式已經非常普遍。

中風之後手腳不靈活或是講話不靈光，也可以藉由重複性「經顱磁刺激」來改變手腳卡卡或是嘴巴像含滷蛋的狀況。

面臨人口老化，最近很多研究發現，這種物理調節方式對失智症改善有助益，如果發現自己的能力稍微下降，就可以接受這種物理調理，以防失智症之後造成子女的負擔。而注意力不能集中的問題，重複性「經顱磁刺激」也是藥物以外的改變方法。

重複性「經顱磁刺激」是一種非侵入性、不需服用藥物且相對安全的物理調節方式，可說是腦部功能失調病人的福音。當腦外的電流接上腦內部的電流，腦袋的神經網路就不會「秀逗」斷線了。（作者為台灣秀傳醫院神經醫學部神經外科主治醫師）

失智 義大利 中風

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