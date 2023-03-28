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潛伏結核感染 及早用藥治癒率70至97%

柯雅齡
在結核發病前就接受完整的潛伏結核感染藥物治療，成人治癒率高達70至97%；圖為示意圖。（Getty Images）
在結核發病前就接受完整的潛伏結核感染藥物治療，成人治癒率高達70至97%；圖為示意圖。（Getty Images）

結核病俗稱肺癆，從古至今許多人飽受此病侵擾，世界衛生組織（WHO）訂定每年3月24日為「世界結核病日」，期望藉此警惕世人，加深對於結核病的認識。

結核病是由飛沫與空氣傳染的疾病，傳染時常發生於與傳染性結核病人同住一室的家人或密切接觸者，健康人受到結核桿菌感染成為潛伏結核感染者後，通常不會立即病發且不具傳染性，病菌可長期潛存在宿主體內，病發率約5至10%，感染後一年內病發機率最高，隨時間進程機率會遞減，人體可藉由自身免疫力抑制發病，但終生皆有病發的可能性。

病發轉為活動性肺結核後就具有傳染力，早期症狀並不明顯，常見症狀包含咳嗽兩周以上、咳痰、發燒、食欲不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗、胸痛等。有些個案是接受身體檢查時才被發現，也有人在初期可能會被當作一般感冒治療，建議結核病人的接觸者若出現上述症狀時，即可向專科醫師求診，並告知醫師曾是結核病人的接觸者，以提供醫師完整的診療訊息。

隨藥物研發的進步，若在結核發病前即接受完整的潛伏結核感染藥物治療，成人治癒率高達70至97%，除了可避免日後結核病發影響健康以外，亦可預防病發後傳染給同住者與親友的風險。

目前臨床上有各種適用於治療潛伏結核感染者使用的藥物，相較活動性肺結核所需的藥物治療，潛伏結核感染者所需服用的藥物較少，可降低用藥者發生藥物不良反應的風險。

就診時醫師會評估治療對象的過敏史、年齡、檢驗報告結果、適合的用藥頻率與療程長短、併用藥物之間的交互作用等多種面向，選擇最適合病人的用藥，藉由按時服藥、定期回診、加入都治計畫等措施，可大大提升治癒機率，千萬不可諱疾忌醫，避免錯失治療的黃金時機。（作者為台灣衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師）

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