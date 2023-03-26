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急性中風送醫前 中醫：「放血」成預後關鍵

（鄒尚謙）
中醫建議，若家人發生急性中風，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作。（記者陳雨鑫／攝影）
中醫建議，若家人發生急性中風，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作。（記者陳雨鑫／攝影）

中風病人人數逐年增長，花蓮慈濟醫院副院長、中醫部主任何宗融表示，急性中風病患送醫前，家屬若有先進行放血，預後上都有較好的復原，目前已著手更細緻的研究，但以臨床來看，最好的放血位置是「耳垂」。

以台灣為例，衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，根據100萬人的研究中，追蹤期中西醫就診紀錄、診斷、手術、藥物等統計，發現台灣中風病友，病人住院期間接受中醫介入治療，如中藥、針灸、推拿後，腦中風情形、整體功能狀態、日常生活活動與工具性日常功能等項目，皆有明顯的改善，再發生率、死亡率等也都有下降趨勢。該研究由義守大學進行，並刊登在國際期刊中。

何宗融表示，普遍西醫認為腦中風後「放血」會導致延誤送醫時間，但經過統計發現，送醫前放過血的病人，預後情況都比較好，目前更詳細的研究花蓮慈濟醫院正在進行中。

何宗融建議，若家人發生急性中風，務必趕緊撥打119就醫，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作，最佳位置為「十指」、「耳垂」，可取家中的縫衣針等針具，以酒精消毒後，於耳垂上刺洞，或手指的指尖、十指兩側的「井穴」皆是相當好的放血點，重點是刺動後要擠出血。

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