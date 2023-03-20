膀胱保養加按時用藥 最佳治療攝護腺肥大

圖片來源 ／健康醫療網

隨著高齡社會的來臨，攝護腺肥大造成排尿困難已是中高齡男性普遍且長期的困擾，所幸現今藥物治療的效果頗佳，需要手術 的病人並不多，只是藥物治療需有耐心服藥，臨床上不少病人常因擔心藥物治療副作用而裹足不前。此外，若自行停藥反而會讓膀胱的情況越加惡化，甚至造成腎水腫、腎功能不全、膀胱結石等後遺症，而最後的治療選項恐怕只剩手術或導尿了。

患攝護腺肥大 盡早服用藥物

台灣高雄市立聯合醫院泌尿科翁偉哲主治醫師表示，攝護腺肥大可能會導致頻尿、急尿、夜尿、尿失禁等刺激性症狀，也會有排尿尿柱虛弱、排尿後滴尿、排尿時間延長等阻塞性症狀，所以當有明顯症狀時，可能導致睡眠困擾、不方便出門外，也可能誘發疝氣、痔瘡，建議民眾若有以上病徵應盡早開始服用藥物，防止膀胱功能退化，生活品質也會因此大幅提升。

一般而言，針對輕、中度排尿困難症狀，藥物治療就能產生極佳的效果，無需考慮開刀，治療藥物常見甲型阻斷劑及5α還原酶抑制劑。以下將介紹攝護腺肥大排尿症狀的藥物治療，知己知彼，瞭解治療攝護腺肥大主要是保護膀胱功能、並延緩老化、退化，耐用、好用的膀胱才能在八、九十歲高齡，尿得舒暢！

必須按時吃藥 還要定期追縱

甲型阻斷劑可用以放鬆分布在膀胱頸、攝護腺被膜、攝護腺段尿道的平滑肌，使得排尿時阻力減少，膀胱可以輕鬆地排尿，減少逼尿肌的過度使用。此藥一開始服用就會產生療效，服用一段時間後排尿症狀便可獲得明顯改善，尿流速也會增加25%，是目前治療攝護腺肥大藥物中效果最好的藥物。目前有第二代(可迅、定脈平)、第三代(活路利淨、扎特、優列扶)等製劑，第二代對血壓 的影響有限，而第三代較不會降低血壓，其中活路利淨對血壓影響最輕。

然而，甲型阻斷劑需要額外注意的是姿勢性低血壓、頭暈，當由臥、坐、蹲姿改為站姿時，此時心血管代償能力若不足，血壓會忽然降低而導致頭暈甚至跌倒，如果僅輕微頭暈，不必過於憂心，改變姿勢時動作緩慢些，如剛起床時慢慢來，等坐定頭不暈時再慢慢站起來，就可減低副作用。攝護腺肥大引起的症狀主要有儲存、排尿兩大類，但每個人的情況各不相同，並非自行購藥或請醫師「順便」開藥就能解決，還需檢查膀胱、腎臟以瞭解是否有結石、逆流、腎水腫等情況發生，以及定期追蹤排除攝護腺癌的可能。長期服藥雖然困擾，但只要持之以恆，定期追蹤，相信您的膀胱可以好好陪您吃百二！

【延伸閱讀】

「那邊腫起來」恐是疝氣惹禍！發現太晚恐致命 2類人好發

「排尿情況不同以往」竟是攝護腺癌上身！ 醫揭「６大致病因」



資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57092





喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw