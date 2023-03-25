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加熱煙無助戒菸 仍然會危害健康

許政榆
吸菸對身體百害無一利，加熱菸也不例外。（本報資料照片）
吸菸對身體百害無一利，加熱菸也不例外。（本報資料照片）

吸菸對身體百害無一利，加熱煙也不例外，醫師提醒，加熱煙和傳統紙菸一樣，會對人體健康造成危害，且科學實證「加熱煙無助於戒菸，健康危害不低於其他菸品」，呼籲民眾勿信菸商說詞。

台灣國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，加熱煙、傳統紙菸都以菸草製成，除尼古丁易成癮，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，皆對人體健康造成危害，且科學實證顯示，加熱煙無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。

加熱煙使用過程，還可能攝入「高毒性物質」。「菸草控制期刊」2019年研究報告指出，使用加熱式煙品溫度約在攝氏350°C以下，不過加熱煙載具的塑膠材料，加熱到攝氏90°C左右就會釋放出「甲醛氰醇」，屬於急毒性與高毒性物質；加熱煙搭配載具的使用方式，可能導致使用時間間隔縮短，大幅增加使用者吸入尼古丁、有害化學物質的攝入量。

加熱煙一樣存在二手菸危害，日本研究指出，若爸爸使用傳統紙菸或加熱煙，同住家人尿液中的尼古丁代謝物（可替寧）含量，明顯高於爸爸不吸菸的家庭。2019年德國研究結果顯示，加熱煙仍有二手菸、三手菸危害，甚至產生比PM2.5更微小的PM0.3懸浮微粒，可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

劉家秀表示，過去加熱煙於南韓上市經驗，所有加熱煙使用者還會與傳統紙菸併用，沒有人單獨使用加熱煙，並非菸商所說「吸傳統紙菸者將轉向使用加熱煙」。

致癌 癌症 德國

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