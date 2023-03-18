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新冠感染後持續喘、咳 小心肺高壓致命

記者楊雅棠／台北即時報導
如果感染新冠肺炎後仍持續有胸悶、氣喘反覆頻繁發作等症狀，就要盡快就醫做進一步詳細檢查，避免肺高壓致命。（取材自元氣網）
如果感染新冠肺炎後仍持續有胸悶、氣喘反覆頻繁發作等症狀，就要盡快就醫做進一步詳細檢查，避免肺高壓致命。（取材自元氣網）

台灣下周起新冠肺炎輕症確診者不再需要隔離，但許多確診者過了急性期後仍有咳嗽、喘等後遺症。不過國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，如果反覆氣喘吁吁難以控制，不要輕忽只是新冠肺炎後遺症，有可能是「慢性肺動脈栓塞肺高壓」，嚴重時可能致命，致死率高達10％；但及早發現、及早使用藥物和手術介入，能降低致死率到1％。

陳玠宇表示，肺是氣體交換的所在，肺動脈帶著缺氧血到肺部，在肺部交換成為充氧血後再打回心臟，供應至全身血管。因此肺動脈如果發生栓塞出現肺高壓，可能造成右心衰竭、低血壓休克及缺氧的狀況發生，嚴重時很容易致命。

感染新冠肺炎後可能導致慢性肺纖維化，進一步導致肺高壓。臨床上有些人雖然透過X光檢查沒有看到肺部纖維化，但仍然很喘，超過正常人每分鐘12至20下，或是雖然頻率沒有變快但一直感覺氣不足，就要懷疑可能是肺高壓。

陳玠宇說，肺高壓常見的症狀有胸悶、喘、水腫、暈眩、心悸與倦怠等，若狀況持續惡化，需要有經驗的心臟科及胸腔科醫師才能加以診斷辨識和提供合適的治療模式。原本致死率高達10％，但若能及早發現，給予抗凝血劑或血栓溶解劑，甚至心導管介入手術拿掉血栓，就能降低致死率到1%至2％。

肺高壓依據不同成因可大致分為五大類，第一型是因遺傳、特殊疾病、藥物、結締組織疾病、肝硬化門脈高壓或不明原因等，造成肺動脈管壁異常增厚、阻力上升；第二型是因左心衰竭，例如左心室收縮或舒張異常或瓣膜病變等引起。

第三型是慢性肺部病變，因肺部或換氣異常所引起，常見於肺纖維化、慢性阻塞性肺病、限制性肺病、睡眠呼吸中止症、或高海拔缺氧引起；第四型是慢性肺動脈栓塞肺高壓，常見於肺栓塞所殘留的併發症，慢性血栓造成肺動脈阻塞或硬化導致阻力及壓力上升，另有其他肺血管腫瘤、動脈炎或寄生蟲感染等可能；第五型則是因鐮刀型血球貧血症、類肉瘤、甲狀腺亢進、腎衰竭等其他多重問題所造成。

因此，如果本身屬於肺高壓高危險群，包括肥胖（BMI>25）、罹患三高、有抽菸史或是本身有慢性肺阻塞等肺功能較差，或是常飲酒、久坐久站等容易導致血栓增加的民眾，如果感染新冠肺炎後仍持續有胸悶、氣喘反覆頻繁發作等症狀，就要盡快就醫做進一步詳細檢查。

新冠肺炎 手術 血壓

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