孩子語言發展遲緩 專業語言治療可協助

圖片來源 ／健康醫療網

當孩子的語言表現和他生理年齡應出現的語言能力產生較大程度落差時，專業上就會定義有語言發展的遲緩，當家長發覺孩子語言發展較為遲緩或無法判斷孩子是哪一種狀況時，建議儘早尋求相關資源，讓語言治療師評估孩子的狀況。語言發展遲緩除了影響語言溝通的部分，同時還會擴及孩子的情緒發展、社交互動的經驗，如孩子沒有辦法表達出自己的需求，以致他人無法理解，或無法順利與對方建立互動關係，挫折感就會影響孩子的情緒與自信。

家長日常觀察 孩子語言能力

台灣高雄市立聯合醫院復健科陳星潤語言治療師表示，觀察可以分為幾個面向。第一個是「語言理解」，也就是和孩子說話時他聽不聽得懂、知道多少詞彙、可以聽懂多長、多複雜的句子等，如果覺得孩子對於他人說話反應不穩定時，建議可先至耳鼻喉科進行聽力檢查，確認是否有聽力方面的狀況。第二個觀察的面向是「表達」，也就是孩子目前說話的狀況，家長可以依孩子的年齡觀察其目前能夠發出的語音、可以說出來的詞彙有哪些、有沒有語句出現、能不能模仿別人說話等能力，同時觀察孩子是否有發音不清楚或口吃、嗓音等問題。

另外，孩子是不是有與他人互動的興趣、有沒有能力去提出要求或是拒絕、是不是能夠使用手勢、肢體動作、眼神來進行互動，眼神接觸是否和一般孩子頻率相近等，家長也可留意孩子是否有一些特殊的表現，例如固著的興趣、鼻音過重、情緒穩定度較低、衝動、注意力不足等狀況。

孩子語言遲緩 求診專業治療

陳星潤指出，若家長觀察到孩子在語言發展方面有較為緩慢的情形，或是有溝通互動上的問題時，可以至醫療院所的復健科就診，復健科醫師會先為孩子的狀況進行初步評估，必要時會轉介給語言治療師執行進一步專業評估。語言治療師通常會依照孩子的年紀、能力和實際的配合度來調整評估模式；一般來說三歲以下的孩子通常會以遊戲的方式進行語言評估，治療師會在情境中去觀察孩子的語言能力，三歲以上的孩子則會視情況使用正式測驗。

除了現場觀察孩子，評估過程中一個很重要的部分就是與家長進行的晤談，治療師於此過程中可了解孩子在家裡或是學校等不同情境中的語言溝通表現，並綜合以上資訊來評估孩子整體的能力。家長在評估前可先幫孩子做一些準備和預告，例如和孩子說明在什麼時候要去醫院玩遊戲，也可以準備一些孩子喜歡的玩具或是安撫物，或預錄平日孩子的語言表現，讓治療師能夠看到孩子在不同情境下的能力。

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資料來源：健康醫療網

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