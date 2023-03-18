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泡湯、游泳戴隱眼小心感染「這病」醫：致病原超頑強

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

隨著一般近視隱形眼鏡及夜戴型角膜塑型片的普及，棘阿米巴角膜炎的預防不可不慎。

臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫師周惟誼指出，棘阿米巴為環境中自由營生的阿米巴原蟲，在泥土、游泳池、自來水都有其蹤跡，此致病原若感染眼睛將造成棘阿米巴角膜炎。

感染棘阿米巴角膜炎最主要的危險因子就是隱形眼鏡的配戴。文獻證實超過九成的棘阿米巴角膜炎患者都有戴隱形眼鏡，這之中又有九成的患者是戴軟式隱形眼鏡；而夜戴型角膜塑型片使用者則可能因為角膜上皮較薄、未徹底清洗鏡片以及使用自來水洗滌鏡片，而有較高的感染機率。其他感染的風險因子包括戴著隱形眼鏡游泳、泡湯等。

急性治療需數周 切勿自行停藥影響預後

若感染棘阿米巴角膜炎，症狀從輕微到嚴重都有可能，包括異物感、眼睛紅、畏光、流淚、眼球疼痛、視力模糊。周惟誼說，棘阿米巴角膜炎的急性治療需要數週時間，且後續通常需3到6個月的維持性治療，患者必須遵從醫囑用藥，擅自中斷治療可能會功虧一簣，因為阿米巴原蟲是很頑強的。疾病預後則與一開始的角膜感染嚴重程度有高度關聯性，因此早期診斷、治療是很重要的。

保持衛生遠離感染 不適應儘速就醫

平時該如何預防棘阿米巴角膜炎呢？周惟誼建議，最重要的是有良好衛生習慣，保持隱形眼鏡清潔，徹底執行鏡片清洗步驟，隱形眼鏡的鏡盒也需清洗、晾乾。此外，避免戴著隱形眼鏡游泳、泡溫泉、洗澡；若有不適感，請先停戴隱形眼鏡並且盡速就醫，請眼科醫師評估。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57127

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