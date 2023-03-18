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體重突減輕、吞嚥困難易嗆到 5症狀當心是甲狀腺腫瘤

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名60歲的邱女士，因甲狀腺功能低下長期服用補充甲狀腺賀爾蒙藥物，今年因抽血檢查發現TSH(甲狀腺刺激激素)數值異常而轉診至中榮嘉義分院，經檢查後發現，該患者脖子有甲狀腺腫脹現象，即安排甲狀腺超音波檢查，發現自體免疫甲狀腺炎合併甲狀腺功能低下的變化，左側甲狀腺組織有細微點狀鈣化跡象（此為不正常影像變化）；在醫師建議下，接受甲狀腺細胞穿刺檢查，檢查結果為｢甲狀腺惡性細胞｣。

甲狀腺癌好發於中年女性 甲狀腺腫瘤多為良性

中榮嘉義分院新陳代謝科主任醫師吳崇榮表示，依據國健署癌症統計報告中指出，甲狀腺癌的發生率排名，男性為第13位，女性為第4位；甲狀腺癌女性發生人數約為男性的3倍，且好發於中年女性。

而甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，患者經由醫師的觸診檢查後，約十分之一的人有甲狀腺腫瘤，且以女性佔多數，大部分檢查結果為良性腫瘤，是甲狀腺癌的機率並不高，但仍須及早就醫治療。

吳崇榮醫師建議，如發生以下症狀請特別注意：1、頸部出現腫大或腫塊，2、頸部疼痛或是喉嚨痛，3、吞嚥和呼吸困難、容易嗆到、有壓迫感，4、持續性咳嗽、聲音沙啞，5、體重減輕，醫師建議，如有以上症狀請民眾立即就醫安排檢查，確認是良性的甲狀腺結節腫大或是惡性腫瘤所致，及早發現及早治療。

甲狀腺超音波檢查揪異狀 有這問題一定要做

吳崇榮主任提醒，甲狀腺結構上是否有異常，最好的判斷方式則是靠甲狀腺超音波檢查，因此，建議一般因甲狀腺功能低下而在接受甲狀腺賀爾蒙治療的民眾，一定要接受過甲狀腺超音波檢查，以排除其他可能的病因，特別是甲狀腺惡性腫瘤，以免一味服用藥物而錯失治療的先機。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57125

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