過敏發作痛苦要人命 醫師建議做這手術舒緩

楊少槐表示，治療過敏必須依個人症狀及生活受影響程度，和醫師討論最適合的方法。（聯新國際醫院提供）

天氣變化總會聽到許多人「哈啾」，據統計台灣過敏 性鼻炎人數約佔總人口的20%，雖不危及生命安全，但往往嚴重影響患者的生活品質。醫師提醒過敏治療需依個人狀態不同調整，若做手術 則建議可採內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術和後鼻神經截斷手術，病患多能達到9成以上的滿意度。

聯新國際醫院耳鼻喉科主治醫師楊少槐表示，過敏常見症狀包含鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子眼睛癢、咳嗽、頭痛。而過敏性鼻炎通常是因吸入塵蟎、黴菌、花粉、寵物皮毛等過敏原，產生的免疫反應導致鼻黏膜發炎。

楊少槐說，過敏反應使鼻肉腫脹和黏液分泌來阻擋過濾空氣中的微小顆粒，打噴嚏以排出過敏原，這些人體的保護機制若反應太過強烈，便會造成擾人的鼻塞、流鼻水、鼻涕逆流，打噴嚏及咳嗽等過敏症狀。

楊少槐指出，要如何判斷自己是不是有過敏性鼻炎，可依據詳細的病史和理學檢查，加上免疫球蛋白和特異性過敏原抽血檢驗，就能獲得確切的診斷。如果病人另外患有氣喘、鼻竇炎、結膜炎、睡眠呼吸中止、中耳炎等共病症，則必須同時檢查與治療。

楊少槐表示，治療過敏必須依據個人的症狀及生活受影響的程度，和醫師討論最適合的方法，包括藥物控制、減敏療法，手術治療。

楊少槐說，過敏性鼻炎有多種的手術治療方式，針對鼻塞可選擇鼻雷射、下鼻甲無線射頻手術、傳統鼻中膈鼻道成形手術、內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術。手術局部麻醉即可，且開刀時間約10至30分鐘。對於嚴重流鼻水、鼻涕逆流、打噴嚏的病患來說，後鼻神經微創截斷手術更能有效改善此類過敏症狀。